Aileye yeni üyeler katıldı

LİDER Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT), pandemi sürecine rağmen girişimcilik ekosistemine katkı sağlayabilmek için hız kesmeden çalışarak bünyesine 7 yeni üye daha kazandırdı. Yeni üyelerle tanışmak amacıyla Konak Pier'deki Either or Restaurant'ta kahvaltı düzenlendi. Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Berkay Eskinazi, "Ailemiz artık daha da güçlendi. Koşullar zorlu olsa da büyüyüp güçlenmeye çalışmalarımızı hızlandırmaya, projeler üretmeye, toplantılar düzenlemeye ve ziyaretlerimize devam edeceğiz. Bu zorlu dönemde büyük bir özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür borçluyum. İnanıyorum ki birlikte en iyi şekilde yol alacak, başarılara koşacağız" diye konuştu.

ERCAN AKGÜN