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Sümeyye doğaya karşı yarışacak

Menderes Off Road Oyunları’ amatör off road tutkunlarını bir araya getirecek. Bu yıl ilk kez gerçekleşecek oyunlarda Formula 3 pilotu Sümeyye Ayan da mücadele edecek

Sümeyye doğaya karşı yarışacak

24.10.2021

2021 Menderes Off Road Oyunları 07 Kasım Pazar günü İzmir'in Menderes İlçesi'ndeki Tekeli Köyü'nde özel bir alanda gerçekleşecek. Tüm sağlık ve güvenlik önemlerinin önemle dikkat edildiği bu organizasyon Menderes Belediyesi ve Ferhat Değer şirketler grubu katkıları ile bu yıl ilk kez yapılacak. Off Road oyunlarının sıfır başlangıç sürücüsü ise Formula 3 pilotu Sümeyye Ayan... Doğa içinde özel parkurlarda zaman ile yarışacak olan Amatör off road tutkunlarını pikap araçlarıyla bir araya getirecek organizasyona İzmir ve çevresinden yüksek katılım olacak. Katılımcılara çesitli hediye ve ödüllerin verileceği organizasyona DJ'lerin keyifli müzikleri de renk katacak.

■ MELİH DEMİRTAŞ

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