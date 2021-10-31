Hayallerin bile ötesindeler

Pagani - Huayra (1.4 Milyon Dolar)

Sadece 2012 ve 2018 yılında 100 civarında kısıtlı bir üretim sayısıyla kullanıcıları ile buluşan bu hız makinesi, 730 beygir gücünde bir motora sahip. Üretim bandından indiği sene olan 2012 yılında yılın araba ödülünü almayı hak kazanan bu model "rüzgarların tanrısı" ismiyle anılıyor.

Aston Martin - Valkrye (3.2 milyon Dolar)

BİR başka Aston Martin modeli olan ve ismini iskandinav mitolojisinden alan Valkrye modeli. Cosworth kaynaklı 6.5 litrelik V12 motoru ve 1160 beygir gücü ile inanılmaz bir teknik veriye sahip olan bu model henüz üretilmedi. Araç üretim bandından indiğinde muhtemel fiyatının 2.6 milyon dolar ila 3.2 milyon dolar arasında olacağı öngörülüyor ancak ünlü otomotiv eleştirmenlerine göre bu fiyat 3.2 milyon dolar civarında bir fiyatla alıcılarıyla buluşturulacak.

Mercedes - Maybach Exelero (8 - 10 milyon Dolar)

Mercedes'in lüks tüketimde çok sevilen Maybach modeline ait bir hibrit model olarak üretmeyi amaçladığı konsept bir araç olan Maybach Exelero üretildiğinde elektrik motoru 690 beygir gücünde ve saatte 350 km hızında bir model olacak. Bu modelden sadece 1 adet üretileceğini ve 8 - 10 milyon dolar gibi iyimser tahminlerin aksine 10 milyon dolardan daha fazla bir satış fiyatıyla gün yüzüne çıkacağını da belirtmek gerek.

Pininfarina - Battista (2.5 milyon Dolar)

İSMİNİ firmanın kurucusu Battista Farina'dan alan bu model tamamen elektrikli bir model olması ile dikkat çekiyor. Elektrikli araçlar artık göründüğü üzere dünyanın en iyi özelliklere sahip performans araçları arasına girdiğini görmek fosil yakıtlı araçların artık bu pazarı tamamen kendi elinde tutamayacağının bir örneği olarak gösteriliyor. 1827 gibi inanılmaz bir beygir gücüne sahip olan bu araç, eğer 0'dan 60'a olan kalkış sizi size yeterli gelmiyorsa 2 saniyeden daha kısa bir sürede bu hızı görebileceğinizi garantiliyor.

Aston Martin - Victor (3 milyon Dolar)

İNGİLİZ otomotiv devi Aston Martin imzasıyla ortaya konulan bu şaheser bugüne kadar yapılan en özel üretim projelerinden birisi. Bu modelin geliştirilmesinde ise birçok bağışçının yardımıyla gerçekleşiyor olması ise araca dair en ilginç özelliklerden birisi. Şu ana kadar teknik detayları açıklanmayan bu model ilerleyen zamanlarda netlik kazanacak. Çıktığında ise 3 milyon dolara alıcısı ile buluşacak.

Ferrari - La Ferrari (1.4 Milyon Dolar)

Ferrari markasının La Ferrari ismi ile oluşturduğu model en uygun bütçeli süper performans aracı. Ferrari firmasının bugüne kadar ürettiği en hızlı ve güçlü model olan La Ferrari 2013 ve 2016 yılları arasında bu coupe modelden yalnızca 499 adet üretti. Saatte 354 km/s azami hızı ile üretilen bu otomobil süper performans araçları içerisinde oldukça masum sayılabilecek bir satış fiyatı var.

Lamborghini - Sian (3.6 milyon Dolar)

Avendator SVJ'yi temel alan bir tasarıma sahip olmasına rağmen oldukça agresif bir görüntü ile dizayn edilen bu araç bu markanın ilk elektrik üretim fikirlerinden birisi olarak göze çarpıyor. SVJ kaynaklı V12 motoru referans alarak üretilen motora ek olarak 48 voltluk hafif seviye bir hibrit sistem eklenmiş. Elektrik kaynaklı motor gücü ise 819 beygirlik bir güce eriştirilen bu modelden sadece 63 adet üretilecek olması bu aracı satın almak isteyenlerin elini çabuk tutmasına ve 3.6 milyon dolarlık bir fiyatı da gözden çıkarmalarına neden olacak gibi görünüyor.

Mercedes - AMG Project One (2.7 milyon Dolar)

Mercedes, AMG Project One isimli modelinin ilk duyurusunu 2017 yılının Mart ayında duyurmuştu ancak henüz bu araç üretime geçmedi. 5 yıldır üretimi beklenen bu hiper özellikteki aracın henüz çıkmamış olmasıyla dalga geçenler muhtemelen araç üretim bandından indiğinde bu araca sahip olma lüksünü yaşayamayacaklar çünkü eğer bu canavar bugün satışa çıksa 2.7 milyon dolardan başlayan bir satış fiyatına sahip olacak. Aracın 1200 beygir gücünde bir motora sahip olacak bu aracın hibrit bir model olduğunu da belirtmek gerek.

Rolls Royce - Boat Tail (28 milyon Dolar)

6,75 litrelik çift turbolu V12 motor, 563 beygirlik bir rari güç barındıran bu modelden sadece 1 adet üretildi. Alıcısı sır gibi saklanan bu aracın ardında yatan teknoloji ve imkanlar görenleri hayrete düşürecek cinsten. Boat Tail ismini bir kayık benzetmesinden alan bu araç tasarımsal anlamda bu isminin hakkını verecek cinsten bir kayık benzetmesiyle kazanıyor. Aracın arka tarafında açılabilen ve bir kanada benzeyen bir tasarım fikri kullanılmış. Bu kanatların arasından ise bir şemsiye çıkıyor olması ise bu otomobilin ilginçlik seviyesini ciddi anlamda yükseltiyor. Tek seferlik bir üretim olduğu Rolls Royce tarafından açıklanmış olsa da siparişe yönelik ilginç modellerin gelecekte yine üretilebileceğinin sinyallerini veriyor.

Bentley - Bacalar (1.9 milyon Dolar)

Bir diğer ingiliz devi Bentley firmasının performans modeli olan Bacalar, gösterişli dizaynına ek olarak sahip olduğu muntazam teknik detaylar araca yönelik ilgiyi zirvelere taşıyor. 6 litrelik turboşarj özellikli V12 motoru kullanan bu model, totalde 660 beygir gücünde bir motora sahip. Eğer 1.9 milyon dolara sahipseniz ve bu otomobili almaya karar verdiyseniz bilmeniz gerekir ki Bentley bu araçtan sadece 12 adet üretti.

Bugatti - Chiron Pur Sport (3.6 milyon Dolar)

Cenevre otomativ fuarında görenleri büyüleyen bir model olarak dikkat çeken yeni nesil Chiron varyasyonu olarak 2020 yılının sonlarında üretilmeye başlanan Chiron Pur Sport eşsiz tasarımı ile öne çıkıyor. 8 litrelik turbo motoru V12 olarak tercih edilen bu araç totalde 1500 gibi akıl sınırlarını zorlayan bir beygir gücünde. Önceki Chiron modellerinde görülmeyen yeni tasarım bir aerodinamik fikir ile üretilen bu aracın fiyatı 3.6 milyon dolar olarak belirlenmiş.