İpekçiler halkına anne şefkati

Bazı insanlar vardır yüreği sımsıcak ve sevgi doludur. Hani, daha ilk gördüğünüzde kanınız ısınır, kendinizi onlara çok yakın hissedersiniz. Sevecendirler, kendilerinden daha çok çevresindekilerin mutluğu ile mutlu olurlar. Vericidirler, asla karşılık beklemezler. İşte Tire'de 2014'ten buyana muhtarlık yapan Berna Kireşçi de bu tanımlara tıpa tıp uyan baskın karakterlerden biri. Bazen şefkatli bir anne, bazen koruyucu kanatlarını açmış bir abla, bazen de çocuklara süt ve şeker dağıtan güler yüzlü bir teyze... O aslında bir muhtardan çok öte biri... Tire'nin, yaklaşık 7 bin nüfuslu İpekçiler mahallesinde iki dönemdir muhtarlık görevini başarıyla sürdüren 47 yaşındaki evli ve yetişkin iki çocuk annesi Berna Kireşçi, 7'den 77'ye tüm mahallenin sevgilisi konumunda. Seçimlerde erkek rakiplerine büyük oy farkı atan Kireşçi'nin kapısı ise 'ailem' dediği mahalleliye 24 saat açık. Bu kadar sevilen bir muhtar olmasının sırrını ben sordum kendisi yanıtladı.

PROMOSYONSUZ KAZANDIM

● Muhtar olmaya nasıl karar verdiniz? 2014 yılıydı. 28 yıllık hayat arkadaşım sevgili eşim Armağan beyle bir gece evde kahve sohbeti yapıyorduk. Ona rutinlikten çok sıkıldığımı ve insanlara faydam olacak bir şeyler yapmam gerektiğini söyledim. Aklımda hiç yokken birden bire 'Muhtar olsam ne dersin?' diye sordum. Uzun uzun yüzüme baktıktan sonra 'harika olur' diye gülümsedi. En büyük desteği sevgili eşim vermişti. Çocuklarım da karşı çıkmayınca ertesi gün soluğu ilçe seçim kurulunda aldım. İpekçiler Mahallesi'nden aday oldum. ● Tek muhtar adayı siz değildiniz herhalde. Diğer adaylar nasıl karşıladı? Mahallede biri eski muhtar olmak üzere erkek iki aday daha vardı. Beni küçümseyip, hafife aldılar. Derken seçim çalışmaları başladı. Kapı kapı dolaşıp, eğer seçilirsem yapacağım hizmetleri anlatmaya başladım. O ana kadar siyaset adına hiç bir şey bilmiyordum. Diğer adaylar mahalleliye dağıttıkları hediye promosyonlarla benim fersah fersah önüme geçmişlerdi. Yılmadım, kısıtlı bütçeme rağmen gece gündüz çalıştım. En büyük avantajım ise samimiyetim oldu. Seçmen samimiyetimin sahte olmadığını anladı. Seçimler geldi çattı. Sonuçta, ben mevcut oyların yarısını alırken, diğer erkek iki aday ise geriye kalan oyları paylaştı. Muhteşem bir duyguydu. Aman tanrım, artık mahallenin yeni muhtarı bendim. ● Göreve başladığınızda neler oldu? Aslında mazbatayı bile bekleyemedim. Hemen mahalleli ile bir araya geldim. Kendimle gurur duydum. Ardından bir seçim daha yaşadım. İlk seçimdeki aynı rakiplere karşı yine büyük bir farkla seçildim. Bir dönem daha muhtarlık görevini sürdürmek istiyorum. Önümüzdeki seçimlerde bir aksilik olmazsa yine ve son kez adayım. ● Bir muhtar nelerle uğraşır? Bir muhtar nelerle uğraşmaz ki... Tire'nin en büyük mahallerinden biri olan İpekçiler mahallesi yoğun nüfus yapısına sahip. İnsanlarımız kent içi ve kırsala kadar uzanan geniş bir yelpazede yaşıyor. Zorlu iklim koşullarında ve çamurlarla kaplı arazi yollarında ikametlere ulaşmakta bazen güçlükler yaşıyorum. Gereksiz evrak işleri bizi çok zorluyor. Zaman zaman polis ve jandarmayla adli operasyonlara katılıyoruz. Belediye ile alt yapı ve sosyal hizmet koordinasyonu kuruyoruz. Mahallemde, toplumun her kesiminden insan yaşıyor. Zengin ve dar gelirli aileler yan yana. Çoğu ihtiyacı olduğu halde yol, iz bilmediği için devletten yardım isteyemiyor. Devreye ben giriyorum. Vatandaşın ve devletin arasında köprü oluşturuyorum. Mahallemde hiçbir çocuk yatağa aç girmiyor. Eşinden ayrı çocuğuyla bir başına kalan hiçbir kadın gözyaşı dökmüyor. Askerdeki harçlık bekleyen gençlerimiz kendini yalnız hissetmiyor, bizleri ailesi gibi görüyor.

SİLAHI HEP YANINDA

● Beylik silahınızı yanınızda taşıyor musunuz? Devletin bana verdiği silahı bu güne kadar hiç kullanmadım. Allah kullanmayı da nasip etmesin. Mahallemiz geniş bir alana yayıldığı için sürekli yanımda taşıyorum. Kanun gereği zaman zaman polis ve jandarmayla adli operasyonlara katılıyoruz. Bir şekilde kendimi korumam gerekiyor, o yüzden silah şart diye düşünüyorum. ● Anılarınız var mı? Anılarımı yazsam kalın bir kitap olur herhalde. Derler ya insanları dış görünüşlerine göre değerlendirmemek lazım. Çok doğru bir söz. Mahallemde çöpten kağıt toplayarak geçinen, boş bir arsada ikamet eden düşkün bir insan vardı. Yaz kış, o arsada kendince yaptığı tentenin altında yaşardı. Çoğu zaman aç uyurmuş. Adının Ahmet olduğunu söyledi. Kimliği yoktu. Hemen bir kimlik çıkarttım. Zamanla güvenini kazandım. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Müthiş bir hayat hikayesi vardı. Çok zengin olduğunu ancak tüm parasını 'vefasız' olarak nitelendirdiği ailesine bırakarak sokakları tercih etiğini anlattı. 'Ben onurlu bir insanım kimseye minnet etmem' diyordu. O kimsesiz evsizin hem kültürlü hem de çok zengin biri olmasına rağmen huzuru sokaklarda araması beni derinden etkilemişti. Zamanla çok sıkı dost olduk. Geçen yıl onu ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Ama bana hayata dair çok şey öğretti.

NADİR UYSAL