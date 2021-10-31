Manisa’nın zirvesindeki efsane: Spil

MİTOLOJİDE Kybele, Pandereos, Niobe, Tantalos ilgili öykülerde geçen mitolojik bir dağ olan Spil'in büyüleyici manzarası Manisa'yı kuşbakışı görmenize imkan tanır. İzmir Körfezi'nin muhteşem manzarası da Spil'in güzelliklerinden biri sayılabilir. Dağcılık, yamaç paraşütü, bisiklet, enduro gibi birçok doğa sporuna uygun doğasıyla eşşiz bir mekan olan Spil, antik yapısı, eşsiz manzarası ile dikkat çekiyor. Spil'de yer alan mağaralar da ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Manisa ve İzmir arasında yer alan Spil, 1995 yılında turizm merkezi ilan edildi. Dağda yetişen Spil ya da Manisa Lalesi olarak da bilinen laleler Osmanlı İmparatorluğunda bir döneme adını vermiştir.

1517 metre yüksekliği ile dikkat çeken dağın etrafındaki vadiler ve dereler eşşiz bir güzellik sunuyor. İzmir'e 50, Manisa'ya 24 km mesafesiyle tatilcilerin uğrak mekanı olan Spil, kışın yağan karla oluşan bembeyaz doğası ile farklı bir gezi mekanı konumunda yer alıyor. Spil'de görülecek yerler arasında birçok alan bulunuyor. Niobe Ağlayan Kaya, Manisa Kalesi, Seyir Yeri, Sultan Yaylası, Turgutalp Köyü, Sülüklü Göl, At Alanı (piknik alanı), Kamp Alanı, Zirve, Ayvacık Köyü, Beşpınar Köyü, Yangın Kulesi, Kent Ormanı ve Mesir Tabiat Parkı gibi.

1969 yılında milli park ilan edilen Spil'de yer alan bungalov evler de oldukça rağbet görüyor. Doğanın içinde dört mevsimin güzelliğini yansıtan evlerde konaklamak tatilde farklı seçenek arayanların gözdesi durumunda. İşletmeci Melih Can Harmanda tarafından Milli Emlak'tan 2043 yılına kadar kiralanan tesiste 42 adet bungalov ev, restoran, market, mesire alanı, spor alanları ve gölet yer alıyor.