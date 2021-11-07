Burhaniye’nin gönüllü sokak ressamı

BALIKESİR'İN Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yaparken, 1999 yılında emekli olan ziraat teknikeri Ergenç Çavuşoğlu, boş zamanlarında sanat öğrendi. 4 yıl süreyle Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği resim kurslarına katılan Çavuşoğlu, 1,5 yıl önce ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı Mahallesi'ne taşındı.

Burada evinin bahçesinde bir atölye oluşturan 65 yaşındaki 3 çocuk ve 8 torun sahibi Çavuşoğlu, resim yapmanın yanı sıra ahşap oyma ve su kabağı işleme sanatına da başladı. Evinin duvarlarına onlarca resim yapan Çavuşoğlu, evini adeta sergi salonuna çevirdi.

Evinin duvarlarında resim yapacak yer kalmayınca, sokağına resim yapmaya başlayan Çavuşoğlu, sokağı "Sanat Sokağı" hâaline getireceğini söyledi.

Resim yapmayı sevdiğini anlatan Ergenç Çavuşoğlu, "Köyden talip olanlara da resimler yapıyoruz. Muhtarın isteği üzerine bazı yerlere resimler yaptım. Bu işe gönül verdik. Artık devamı gelecek" dedi.

■ ELİF ÇELİK