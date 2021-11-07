Hollywood’un binbir suratları

Eddie Murphy (Norbit)

Eddie Murphy, yer aldığı filmlerde birbirinden farklı karakterleri canlandırarak kendisini kılıktan kılığa sokmaya bayılıyor.

Sevilen aktör, şimdiye dek 'Amerika Rüyası' ve 'Çatlak Profesör' isimli filmlerinde de birden fazla karakteri canlandırarak sinema severlerin karşısına çıkmıştı.

Tom Hanks (Bulut Atlası)

David Mitchell'in, bir ruhun reenkarnasyonuyla dünyaya gelen farklı karakterlerin anlatıldığı ilginç romanından uyarladığı filmde, Tom Hanks 4 ana, 2 de yan karakteri canlandırıyor. Karakterler arasındaki geçişlerin öykülerle sağlandığı filmde Hanks; Isaac Sachs, Dermot Hoggins, Dr. Henry Goose ve Zachary rollerini oynuyor.

Hugo Weavin (Bulut Atlası)

Tom Hanks'in 4'ü başrol olmak üzere 6 karakteri canlandırdığı Bulut Atlası filminde usta oyuncu Hugo Weavin ise birden fazla role giren ikinci oyuncuydu. Weavin, filmdeki renkli ancak kötü karakterler olan Hemşire Noakes, Bill Smoke ve Old Georgie rollerini oynamıştı.

Cate Blanchett (Manifesto)

Cate Blachett, filmde 13 ayrı karakteri canlandırarak rekor kırdı. Öğretmen, ev hanımı, iş insanı, sanatçı, dul kadın gibi sosyal yönden farklı karaktere can veren Cate'in ne kadar zorlanmış olabileceğini tahmin etmek güç değil. Bir karakterin atmosferinden

diğerine geçerek 13 rolü canlandıran sanatçı alkışı hak ediyor.

Noomi Rapace (Yedi Kız Kardeş)

Noomi Rapace, insanların birden fazla çocuğa sahip olmalarına izin verilmeyen bir toplumda dünyaya gelen yediz kız kardeşi oynuyor. Hikaye, kız kardeşlerin bu devlet baskısına rağmen yaşamlarını sürdürebilmesini konu ediyor. 7 kardeşi oynayan güzel yıldız yeteneğiyle parmak ısırtıyor.





Mike Myers (Avanak Ajan: Altın Kuş)

Komedyen Mike Myers, Avanak Ajan: Altın Kuş'ta bir 'James Bond' parodisiyle sinema severlerin karşısına çıktı. Film eleştirmenlerden kötü onat alsa bile Mike; Austin Powers, Dr. Evil, Hollandalı Altınkuş, Fat Bastard gibi renkli karakterleri canlandırarak ilgi çekti.





Cheech Marin (Gün Batımından Şafağa)

Seyircilerin birçoğu Meksikalı komedyen Cheech Marin'in, filmde 3 farklı role girdiğini ayırt bile edemedi. Bu da onun, sinema tarihinde iz bırakan bu filmde iyi iş çıkardığının bir göstergesi. Marin filmdeki Border Guard, Chet Pussy ve Carlos adlı karakterlerde hayatının rolünü oynadı.



James McAvoy (Parçalanmış)

Kevin Crumb 23 farklı kişilik taşıyan bir karakterdir ama yalnızca 7'si insanlar tarafından fark edilebiliyor. James McAvoy, birbirine hiç benzemeyen bu 7 karakterin rolünü üstlenirken, oyunculuğuyla eleştirmenleri ve izleyicileri fazlasıyla tatmin etti.



Ralph Fiennes (Gün Işığından Bir Damla)

19'uncu yüzyılda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda tanınmış bir Yahudi ailenin, üç nesil boyunca Hitler'e karşı direnişini sergileyen 'Gün Işığından Bir Damla' filminde Ralph, üç değişik karakteri canlandırdı.