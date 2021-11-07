Ölmez ağacın ömrü uzatan meyvelerinin leziz yolculuğu

Egeliler eskiden her doğan çocuk için bir zeytin ağacı dikermiş. Çocukları tıpkı bu ağaç gibi uzun ömürlü, dayanıklı ve bereketli olsun diye... Bu yüzdendir ki Ege'nin dağı taşı zeytin ağaçları ile örtülüdür... Mitolojik efsanelere konu olacak kadar değerli olan zeytin ağacı ağır ağır büyür ama buna değecek kadar uzun ömürlüdür. Çünkü suya ulaşmak için köklerini toprağın derinliklerine uzatır. Ana kökü sürekli yeni kökler vererek gövde ve dalları besler. Böylece, kesildiğinde ya da yandığında kökleri canlı kalır ve yeni sürgünler vererek ağacın yaşamını sürdürmesini sağlar. Asırlarca süren uzun ve verimli bir ömrün sonunda gövdesi kurur, içi boşalır. Ama zeytin ağacı köklerinden yeniden doğar. Bu nedenle mitolojide ve botanikte zeytin ağacı "Ölümsüz ağaç" olarak geçer. İşte bu yüzdendir ki meyvesi de ömrü uzatır...

İŞTAH AÇAN YOLCULUK

Ege'nin dört bir yanında zeytin hasadı başladı... Akhisar, Ayvalık ve Muğla illerinde festivaller art arda yapılıyor. Bölgenin her yerinden bereket fışkırıyor. Asırlık ağaçların yaşlı ve bilge gövdeleri her yıl yeniden doğuyor, doğuruyor... Ayvalık'ta çok özel bir zeytinyağı fabrikasını gezerek zeytinin altın sıvıya dönüşümüne tanık oldum. Fabrikanın özel olmasının sebebi ise yer aldığı tarihi han... Zeytin ve zeytinyağının sofralarımıza gelişi o kadar kolay bir yolculuk değil. Gün ağarmadan başlayan hasat telaşına çoluk çocuk tüm aile katılıyor. Ulu ağaçların minik meyveleri tek tek özenle toplanarak yağ fabrikalarına doğru yola çıkıyor. Eskiden iki büyük değirmen taşı arasında kırılarak hamur haline getirilen zeytinler artık daha modern yöntemlerle işlense de doğallığından ödün vermiyor. Aktepe Hanı'ndan içeri adım attığınızda mis gibi bir koku karşılıyor sizi... Çimenle karışık zeytin kokusu, zeytinyağı ile büyümüş bir çocuğa "Ekmek yok mu?" sorusunu sorduruyor. Çünkü bu koku sizi dağlarda yolculuğa çıkarıyor, bir zeytin ağacı altında yapılan sade bir pikniği getiriyor aklınıza ve iştah açıyor. Siz fabrikada ilerledikçe zeytinler de adım adım lezzete doğru yol alıyor. Önce yıkanıyor, sonra kırılarak hamur haline getiriliyor. Daha sonra ise posası ve yağı ayrılıyor. İşte kokunun kaynağı... İmbiğin ucundan akan mis gibi erken hasat yağ... Rengi, dokusu, kokusu öyle güzel ki bir meyve suyu gibi içebiliyorsunuz bu yağı...

GEZGİNLERİ BULUŞTURAN HAN

Fabrikanın yer aldığı han ise sizi 1800'lü yıllara götürüyor. Çanakkaleİzmir arasında yolculuk eden gezginleri misafir eden hanın bahçesine girdiğinizde bahçede dinlenen atlar ve molada buluşan gezginlerin sohbetlerini görür gibi oluyorsunuz. Hanın bahçe kapısında 1888 tarihli bir tabela ve giriş kapısında bir kitabe var... Kitabenin orijinal metnini yine tarihi yazıhanede bulabilirsiniz. Yazıhanenin camları, kapıları, mobilyaları bile 1940'lı yıllarda nasıl kurulduysa öyle korunmuş. 1950'li yıllardaki muhasebe defterlerinin bilgisayar muntazamlığında olması herkesi şaşırtacak cinsten.

3 KUŞAKLIK GEÇMİŞ

Ayvalık'ın köklü tarihi firmalarından olan Aktepe Zeytinyağları sektörün önemli markalarından biri... Bir dönem Altınova Belediye Başkanlığı da yapan Han'ın sahibi Ziya Şükrü Şensal 1940 yılında bu Hanı değiştirerek zeytinyağı ve un üretimine başlamış. 1970'li yıllardan sonra Ziya Şensal yönetimine geçerek sadece zeytinyağı fabrikası olarak hizmet vermeye devam etmiş. Ziya Şensal, Ayvalık Ticaret Odası Başkanlığı ve TOBB Komisyon Başkanlığı yapmış. Şimdi ise işin başında 3. kuşak olarak Aydın Şensal bulunuyor. Aydın Şensal da Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği Başkanlığı yapıyor.

KOCA DELİCE 1100 YAŞINDA

AKTEPE Zeytinyağları Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şensal'a ait zeytinlikteki 'Koca Delice' adı verilen ve 1100 yaşında olduğu belirlenen ağaç, anıt ağacı olarak tescillendi. 9 metre boyunda ve 5.5 metre çapındaki anıt ağaca sahip oldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Şensal, "Aslında tüm zeytin ağaçları önemli ve Ayvalık'ta yaşadığımız için çok şanslıyız. Bu ağaçlara gelecek kuşakların emaneti olarak bakmamız gerekiyor. Biz atalarımızdan devraldık. İnşallah biz de gelecek kuşaklara teslim ederiz" dedi.

BURCU ILGIN