Yorgun ellerin türküsü ‘urgancılık’

Tire'nin, eski ahşap evlerinin süslediği kıvrım kıvrım dar sokaklarında nasırlı ellerle urgan işleyen yaşlı kadın ve amcalar ne yazık ki çocukluğumuzun anılarında kaldı. 50'li, 60'lı yıllara kadar ilçede geçimini urgancılıktan kazanan binlerce insan birer birer yok oldu gitti. Oysa, ne güzel yıllardı o yıllar. Mahallede çoluk çocuk toplanır, metrelerce uzunluktaki urgan tezgahının en başında fırıl fırıl dönen kasnağı ve kendiri urgan ipi yapan marifetli elleri saatler boyu hayranlıkla seyrederdik. Kendirin, ipe dönüşürken mis gibi kokusu ortalığa yayılırdı. Urgan işleyen yorgun ellerin mırıldandığı türküyü belki de sanatçılar bile o kadar içten ve güzel söyleyemezdi.

FATİH'İN GEMİLERİNİ ÇEKTİ

Orta Çağ kapanıp, Yeni Çağ'ın başladığı yıllarda Tire urgancılığın merkeziydi. Kadın ve erkeklerin hünerli ellerinde işlenen kendirler birbirinden sağlam ve kaliteli urganlara dönüşüyordu. Tire'nin urganı o kadar ünlüydü ki, 1451'de Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken gemilerini karadan Haliç'e Tireli ustaların ördüğü urganlarla çektirmişti. Tire'nin urganı İstanbul ve İzmir limanlarından Avrupa'ya ihraç ediliyordu. Urgancılık, halkta refah ve mutluluğu artırmıştı. Bugün, Tire Müzesi'nde urgancı esnafının dokuduğu atlas üzerine işlenmiş ve üzerinde İmam-ı Gazali'nin adı yazılı klaptanlı Urgancılar Sancağı bulunmaktadır.

NAYLON İP URGANI YENDİ

İlçenin urganı Cumhuriyet'in ilan edildiği yıllar ve sonrasında da yine gözdeydi. 60'lı yılların bitimiyle 'Naylon ip' diye bilinen petrol türevlerinden oluşan sanayi ipinin devreye girmesi urgancılığı hızlı bir şekilde bitirdi. 1950'li yıllarda ilçedeki kayıtlara göre 600'ü aşkın urgan işleyen çark vardı. Önce, sokak aralarında urgan işleyenlerin sayısı hızla azaldı. Artık kimse Tire'nin urganını istemiyor, yerine 'daha sağlam' diye naylon ipi tercih ediyordu. Küçükmenderes ovasında urganın ham maddesi olan kendir 'para kazandırmıyor' diye yetiştirilmez olmuştu. Daha düne kadar uçsuz bucaksız bereketli Tire ovasının her yeri kendir tarlasıydı. Tarladan hasat edilen kendir, tezgahlarda işlenip urgan olduktan sonra el sanatları çarşısında esnafa satılırdı. Buradaki 'mutaf' diye adlandırılan tüccarlar urganı ülkenin dört bir yanına gönderir, refah ve mutluluk ise birbirini kovalardı. Bu gün ne yazık ki urgancılık ilçede tamamen bitti. Birkaç tezgah, Tire Kent Müzesi'nde koruma altına alındı. Urgancı bir ailenin son temsilcisi olan Raife Baysal, belirli günlerde kent müzesinde turistlere sembolik olarak urgan işliyor. Meraklıları Raife hanımın urgan işlerken hayran hayran fotoğraflarını çekip, videosunu kaydediyor. Sonra her şey unutulup gidiyor. Yine de umutla bekliyoruz, belki bir gün birileri çıkar da sosyal bir proje çerçevesinde tıpkı 'beledi dokuma' da olduğu gibi urgancılığı da yeniden canlandırır.

KENDİR LONCASI VARDI

Urgan'ın temel hammaddesi keten ve kenevirdir. Bu işlemi bir takım aletler yardımıyla yapan kişilere ise "urgancı" denilmektedir. Kendirden elde edilen urgan ipi pamuğa göre çok daha sağlamdır. Tarih boyunca, kendircilik ve urgancılık sektörleri bir birini desteklemiştir. Tireli emekli öğretmen araştırmacı yazar Şevket Bahçelioğlu, urganın öyküsünü şöyle anlatıyor. Mahlaç balyaları üreticisi tarafından at ve eşeklerle, sonraları da traktörlerle kendir pazarına getirilir, urgan zanaatıyla uğraşan kişilerin beğenisine sunulurdu. Bu Pazar, 'Kendir Loncası' adıyla anılan kapalı pazar yerinde kurulurdu.

ÖNCE ÖZÜ ÇIKARILIR

Urgan işleyen aileler kendir pazarına gelir, işleyecekleri urgan çeşidine göre mahlaçlarını seçerdi. Çetin pazarlıklar sonrası sırtlarına yükledikleri mahlaçları evlerine taşırlardı. Bu iş Tire Pazarı olan Salı günleri gerçekleştirilirdi. Genellikle o gün başka iş yapılmaz tatil olarak değerlendirilirdi. Çarşamba günü ise yeniden işbaşı yapılırdı. Bir gün önce alınan mahlaçlar sivri ve uzun çivilerin bir tahta üzerinde dizilişiyle yapılan ve tarak adı verilen bir aletle taranır, inceltilir, içindeki odunsu kısım artıklarından arındırılırdı. Uzun ve sağlam liflere öz adı verilir, kısa ve mat olan mahlaçlara ise tarantı adı verilirdi. Çark denilen aletlerle uzun ve parlak olan mahlaçlardan önce ince ipler elde edilir, daha sonra dolap adı verilen aletlerle bükülerek çoğunlukla yarımlık, beş yüzlük, kiloluk, 2'lik, 2.buçukluk, palamar gibi çeşitli adlarla anılan kaliteli urganlar yapılırdı. Kısa liflerden ise kırnap, sicim, rama, çilbir, tımışkı gibi kısa ve ince ipler üretilirdi. Bunlar, 'zıygı' adındaki keçelerle, sabunlu su ile silinerek dayanıklılıkları artırılır ve görüntüleri güzelleştirilirdi.

İNCE İŞÇİLİK ESERİ

İp ve urganların şekillendirilmesine geçilirdi. Usta eller burada da iş başı yapar görüntüsüyle imrenilecek bir deste yapılır ve ipler bağlanarak pazara çıkarılacak hale getirilirdi. Bütün bu ince işçiliklerden sonra urgan işçileri için en heyecanlı ve keyifli bir sona yaklaşılmış olunurdu. Urgancılar, yaklaşık bir haftalık emeklerinin karşılığı olan ürünlerini omuzlayarak şehrin dört bir köşesinden Urgan Pazarı'na getirirdi. Beğenilen ürünler, sert ve pazarlıklar sonucu genelde iki tarafı da memnun edecek şekilde biterdi. Urgancı aileler, satıştan elde ettikleri paralarla pazar alışverişini yapar, özellikle balık, et, helva, tatlı alarak adeta kendilerini ve ailelerini ödüllendirmiş olurlardı.

NADİR UYSAL