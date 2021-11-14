Anadolu kültürünü gençler tanıtıyor minikler tanıyor

YÖRESEL Kültür Atölyeleri projesi, ilkokul öğrencilerine Anadolu ve Balkan yöresel kıyafetleri ve kültürlerini atölyeler ile eğlenerek öğretmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda Agah Efendi İlkokulu 3. veya 4. sınıf öğrencileri, 20'şer kişilik gruplar halinde Etnografya Müzesi'ne gelip 1-2 saatlik müze tanıtım, eğitim ve atölye etkinliği ile kültürel kazanım elde edecek. Müzeye gelen öğrenciler öncelikle görevliler eşliğinde müzeyi gezecek. Ardından müze tanıtımı Anadolu ve Balkan kıyafetleri hakkında bilgi sahibi olacak. Müze gezisinin ardından o haftanın konusu olan bölgenin Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanmış sunum ile tanıtımı yapılacak. Sunumun ardından bölgenin giyim kuşamı ile ilgili eğitimin pekiştirilmesi için atölye etkinliği olacak. 15 günde bir grubun etkinliğinin gerçekleştirileceği bu projede öğrenciler, Anadolu ve Balkan kültürü hakkında bilgi elde etmiş ve atölyelerle eğlenceli bir şekilde bilgilerini pekiştirmiş olacak. Bu proje kapsamında hem üniversite öğrencilerinin sunum yapma, öğrencilere hitap etme vasıflarının gelişmesine katkıda bulunulmuş; hem de ilkokul öğrencilerinin kültür tarihi eğitimi yoluyla Anadolu ve Balkan giyim kuşamı ve kültürüne karşı ilgilerinin ve bilgilerinin artması sağlanmış olacak. Proje Yürütücüsü Ege Üniversitesi Etnografya Müze Müdürü Dr. Öğr. Üye. Dilek Maktal Canko olurken, proje ortağı ise Agah Efendi İlkokulu'ndan Müdür Burçak Akseki ayrıca Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü yetkilileri oldu.

■ MELİH DEMİRTAŞ