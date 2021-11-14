Atıs meraklıları poligonda bulusacak

GÜZELBAHÇE'DE 6 milyon TL'lik yatırımla içerisinde spor salonu, kafe ve kuaför gibi tesislerin de yer aldığı Guns'n More atış poligonu hizmete açıldı. Çok sayıda davetlinin de yer aldığı törende konuşan işletme sahibi Gökhan Atik, "3 senedir böyle bir yerin hayalini kuruyordum. Tesisi 20 yıllığına kiraladık. Türkiye'de hem poligon hem outdoor mağazanın yer aldığı tek yer burası olacak. İçinde şöminesi olan ve etrafında bekleme alanlarının olduğu işletmemize yakında hamam, SPA ve sauna da ekleyeceğiz.

KADINLAR DAHA İLGİLİ

Yapılan istatistiklere göre Türkiye'de kadınların silaha olan ilgisi erkeklerden daha fazla. Kadınlar artık altın günü toplantılarını bile poligonda yapmaya başladı. Hem oturup muhabbet ediyorlar hem de poligonda stres atıyorlar" dedi. 13 personelin görev aldığı toplam 600 metrekarelik alanda 7 atış hattı bulunuyor. Silah kullanmak isteyip de gerekli teçhizatı bulunmayan vatandaşlara da hizmet verdiklerini açıklayan Atik, "İsteyenlere silah kullanma ve okçuluk eğitimleri de vereceğiz. Ortağım Hakan Altınay ile hedefimiz, burada uluslararası turnuvalar düzenlemek" diye konuştu.

■ ERCAN AKGÜN