Genç mühendis Ege’de muz yetiştirdi

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Damlıboğaz Mahallesi'nde ilçenin ilk yerli ve milli muz yetiştiriciliğinde hasat gerçekleştirildi. 14 aylık üretim sürecinin ardından yetişen muzlar, kalite bakımından herkesi tatmin etti. Annesi Fatma Kaya'nın desteğiyle ata yadigarı topraklarda muz üretimine başlayan 25 yaşındaki ziraat mühendisi Arif Mert Gümüşkesen, meşakkatli bir sürecin ardından ilk muz hasadını yaptı.

1.5 MİLYON YATIRDI

Milas'ın bereketli topraklarında her şeyin yetişebileceğini göstermek istediğini ifade eden genç çiftçi Arif Mert Gümüşkesen "Ziraat Mühendisiyim. Mezun olduktan sonra bir süre hayvancılıkla uğraştım. Hayvancılığın yanında alternatif alanlarda da üretim yapmak için dedemden miras kalan bu tarlayı değerlendirmek için yaklaşık 1 buçuk milyonluk yatırım ile muz serası kurduk. Annemden ve ailemden aldığım destekle. Milas'ta bir Milaslı olarak aile işletmeciliği yapıyoruz. Allah rahmet eylesin dedem Arif Kaya'nın ata toprağında yapıyoruz bu üretimi. En büyük destekçim annem Fatma Kaya'ya da özellikle şükranlarımı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi. Burada 5 bin metrekare alana 2 yıl önce ful otomasyonlu bir sera kurduğunu anlatan Gümüşkesen, serasındaki bin adet muz fidesini yetiştirirken organik üretime bağlı kaldığını belirterek, "Muz yetiştiriciliğinde özellikle organik üretimi gerçekleştirmeye çalıştım. Sera içinde tavuk gezdirerek, zararlılarla mücadele ettik. Keçi gübresi ile muz fidanlarımızı besledik" dedi.

MİLAS MUZU TEZGAHLARDA

Marka çalışmalarının devam ettiğini anlatan Gümüşkesen, ilk muz hasadında beklentiyi fazlasıyla karşılayan bir hasat verimliliği ve kalitesi yakaladıklarına dikkat çekerek, kısa süre sonra Milas ve bölge pazarlarında Milas muzunu satışa sunacağını söyledi. Gümüşkesen, "Hasadımızı yaptığımızda verim ve kalitenin gayet iyi olduğunu gözlemledim. Şu an muzlarımızı Milas ve bölge pazarlarında satışa sunmayı hedefliyorum. Özellikle Milaslılara kaliteli Milas muzuyla hizmet etmek istiyorum. Markalaşma çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda üretimimizi artırarak uygun fiyatta kaliteli taze muz ile tüm tüketicilerimizi buluşturmayı çok istiyorum. Tüm tüketicilerimize Milas muzunu tercih etmelerini öneriyorum. Buradan tüm gençlerin tarım ve hayvancılığı bir meslek olarak düşünebileceklerini ifade etmek istiyorum. Biz gençler olarak her zaman üretmeliyiz." diye konuştu.

VOLKAN YILDIZ