Gençleşmek için gözlere odaklanın

VÜCUDUNUZDA yaşlanma belirtilerinin ilk görüldüğü yer göz çevresidir. Kişilerin yaşam tarzları ve ileri yaş ile birlikte özellikle bu bölgede bazı değişiklikler olur. Göz çevresinde oluşan kırışma, morluk, torbalanma, göz altında çukurlaşma, çizgilenme ve karanlık görüntüler çeşitli sebepler ile oluşur. Tüm bu belirtiler kişinin yaşlı, uykusuz, mutsuz ve yorgun görünmesine sebep olur. Göz çevresi gençleştirme için çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Bunlar, ameliyatsız göz kapağı estetiği, göz mezoterapisi, göz peelingi, göz altı dolgusu, botoks, göz altı yağ butonlarının tedavisidir. Medikal Estetik Hekimi Yasemin Savaş göz çevresi gençleştirme yöntemlerini anlattı...

AMELİYATSIZ GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ

Bu yöntem ile cilt yüzeyine etki ederek hızlı bir şekilde yenileme sağlayan başta alt ve üst göz kapağı kırışıklıkları olmak üzere pek çok durumda ameliyata gerek olmadan cildi gençleştirmek mümkün. Uygulamanın yapıldığı bölgede gaz halinde bulunan su buharı ve azot, yüksek enerji ile plazma enerjisine dönüştürülür. Bu enerji ile cilt üzerindeki lezyon buharlaştırılarak problemli dokular yok edilirken, yeni doku oluşum süreci de başlatılır. Bölgesel olarak ciltte sıkılaşma, fazla deriden kurtularak toparlanma meydana gelmektedir. Özellikle cer- na cerrahi istemeyen hastalarda kullanılan bir yöntemdir

GÖZ MEZOTERAPİ

GENETİK faktörler, stres dolaşım bozukluğu ve gözlenen diğer nedenlerden dolayı göz çevresinde oluşan mor halkalara, göz kapağında oluşan ödeme, çizgi şeklindeki ince kırışıklıklara ve gözaltı torbalarına yönelik uygulanan bir yöntemdir

GÖZALTI DOLGUSU

Cilde nem ve gerginlik veren maddelerin kaybıyla ortaya çıkan sorunlardan biride göz altı morluklarıdır. Estetik kaygı oluşturan bu durum kişinin yorgun, yaşlı ve hasta görünmesine sebebiyet verir. Göz altı dolgusu gözümüzün hemen altındaki morluk ve halkaları gidermek için yapılan bir uygulamadır. Göz altındaki çökmeler, morluklar, kahverengi halkaları yok eden; yorgun, hüzünlü ve yaşlı yüz ifadesinden kurtulmanızı sağlayan göz altı dolgusu, göz etrafına uygulanan hyalüronik asit işlemleri de kırışıklıklarınızı giderir

BOTOKS

Göz kapağı ve kaş düşüklüğü çok ilerlemiş kişilere botoks uygulanır. Göz kapağı ve kaşların düşük olması, kişiye hüzünlü ve asık bir ifade verir. Botoks uygulaması sonrası göz kapağı ve kaş mesafesindeki açılma, yüz ifadesini de olumlu anlamda değiştirir. Botoks istemeyen ve göz çevresi ince kırışıklıkları olanlara da gençlik aşısı veya ameliyatsız göz kapağı estetiği uygulamasını yapılabilir.