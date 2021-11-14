Odanız küçükse dekorasyonda çaresi var

AYNALARDAN FAYDALANIN

KÜÇÜK odaların olabildiğince doğal ışık almaları gerekir. Eğer odanızda sadece bir pencere varsa veya odanı daha da aydınlatmak istiyorsanız aynalı tasarımları tercih edebilirsiniz. Ayna kullanmak doğal ışığı yansıtarak odanda daha ferah bir hava yaratır.

DUVARA MONTE IŞIKLANDIRMA TERCİH EDEBİLİRSİNİZ

KÜÇÜK odalarda sadece tavandan tek bir aydınlatma odanın ne kadar küçük olduğunu hissetmenize sebep olur. Bunun yerine duvara monte edilen birkaç küçük aydınlatma ile odanın her köşesini süsleyebilirsiniz. Bu sayede yatağın kenarına komodin koymak zorunda kalmaz odanın bütün hacminden yararlanmış olursunuz.

ASKILARDAN YARARLANIN

ASKILAR odanın duvarlarını en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Buralara ışıklandırma asabileceğiniz gibi başka küçük süsler de asabilirsiniz. Fakat duvarlarını fazla doldurmak da odanı küçük göstermene sebep olabilir.

KOYU RENKLERİ TEK BİR DUVARDA KULLANIN

DÜŞÜNÜLENİN aksine küçük odalarda da koyu renk duvar kağıtları kullanılabilir. İstediğiniz rengi ve deseni kullanabilirsiniz fakat doğal ışığın fazla olduğu duvarlarda açık renkler ile birleştirmeniz önerilir.

UZUN BİTKİLER YER KAPLAMAZ

BİTKİLER her odanın havasını değiştiren en güzel süslerden biridir. Ancak fazla geniş yapraklı bitkilerden küçük odalarda kaçınman gerekir yoksa odanın hem oksijenini tüketir hem de ışığını engellerler. Bunun yerine bambu, paşa kılıcı veya orkide gibi uzun bitkiler seçebilirsiniz. Bunlar hem fazla yer kaplamaz hem de dayanıklı ve odaya renk katan bitkilerdir.İnce metal dekorlar daha az yer kaplar.

MELİH DEMİRTAŞ