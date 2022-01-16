Moda dünyası İzmir’de buluşuyor

HER yıl moda dünyasının birbirinden önemli isimlerini ağırlayan ve bu kez 8'incisi yapılacak olan İzmir Fashion Week (IFW-İzmir Moda Haftası) için basın toplantısı düzenlendi. Rönesans Ajans ev sahipliğinde İzmir Beyond Otel'de yapılan toplantıda etkinliğin 20-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirileceğini ifade eden Akif Örük, "Bu kez beş yıldızlı oteller yerine çok daha keyifli bir mekan olan Alsancak'taki tütün depolarından birini kullanacağız.

GELİRİ HASTA ÇOCUKLARA

SEKTÖRDE yenilikler ve farklılıklar yaratmak için çabalıyoruz. 4 gün boyunca düzenlenecek 16 defilede hem tasarımcıların hem de markaların defileleri moda severlere sunulacak. Wilma Elles, Didem Soydan, Elif Ece Uzun, Ece Begüm Yücetan, Ebru Öztürk ve Gizem Barlak gibi önemli mankenler bizlerle olacak" dedi. EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul ise, "Tekstil sektörü olarak bu tarz organizasyonlara her zaman destek olmayı sürdüreceğiz. Bu sektörü kalkındırmak için ele ele vereceğiz" dedi.

IFW'in kapanış defilesinin davetiyelerinden toplanacak gelirin, onkoloji tedavisi gören çocuklara aktarılacağını söyleyen Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit, "Elde edilen geliri Agora Lions Kulübü'nün katkılarıyla, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'ne bağışlayacağız. Kanserle mücadele eden çocuklarımıza ve ailelerine bir nebze olsun destek sağlamak istiyoruz. Moda dünyasında ilk kez böyle bir dayanışma sergilenecek" dedi.

4 gün sürecek etkinliklerde modacılar Esin Özyiğit, Nazlı Terzioğlu, Şaziment Aybars, Nadir Demir, Meltem Aybar, Orhan Zorer ile birlikte İğne İplik, Rinelli, Ozmoz, Fabbian Sposa, Heleniz, Simin Valipoor Fashion, Pecos, Fc Plus ve Aestas'ın tasarımları görücüye çıkacak. ■ ERCAN AKGÜN