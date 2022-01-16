Sporu bırak kameraya bak

Jason Statham

'İntikam Vakti', 'Tetikçi', 'Hızlı ve Öfkeli', 'Taşıyıcı' gibi filmlerin başrol oyuncusu 54 yaşındaki İngiliz aktör Jason Statham, sinemaya adım atmadan önce, dereceleri olan eski bir yüzücüydü. Daima kendine has sitili ve dövüşüyle öne çıktığı filmlerinde antikahramanlığı ile büyük ün kazanan Statham genellikle İngiliz aksanıyla konuşur.

Dwayne Johnson

1972 Kaliforniya doğumlu ABD'li oyuncu Johnson, 1996 yılında güreşe başladı. Spordaki başarılı kariyeri sırasında, 1999 yılında oyunculuğa da el attı. 2004 yılında ise güreş sporunu tamamen bırakarak sinema kariyerine ağırlık veren ünlü yıldız, 'Hızlı ve Öfkeli', 'Jumanji: Vahşi Orman', 'Baywatch' ve 'Red Notice' gibi aksiyon filmlerinde oynadı.

Terry Crews

30 Temmuz 1968 doğumlu Amerikalı komedyen ve oyuncu Terry Crews, sinema dünyasına katılmadan önce profesyonel Amerikan futbolu oyuncusuydu. Filmlerde rol almak daha ağır basınca sporu tamamen bırakan Crews, 'İki Fıstık', 'Norbit', 'Cehennem Melekleri' ve 'Sandy Wexler' gibi birçok filmde oynadı.

Dave Bautista

1969 Virginia doğumlu Amerikalı aktör, sinema dünyasına başarılı bir güreşçiyken adım attı. İlk resmi müsabakasını 1999'da yapan ve ardından güreş kariyeri hızla tırmanışa geçen Bautista 4 kez dünya ağırsıklet güreş şampiyonu unvanına sahip. 2006 yılında Relative Strangers filmiyle aktörlüğe başladı ve onlarca aksiyon filminde rol aldı.

Dolph Lundgren

İsveçli profesyonel uzak doğu dövüş sanatları sporcusu Dolph Lundgren, 30 yıla yakın bir süredir karate çalışmalarını eksiksiz sürdürüyor. Lundgren, sinema hayatına Roger Moore'un başrolünü oynadığı James Bond filmi, A View to a Kill'da canlandırdığı KGB ajanı rolüyle başlamış ve Rocky 4 filmindeki Rus boksör Ivan Drago ile tanınmıştı.

Burt Reynolds

Florida Devlet Üniversitesi'ne futbol bursuyla giren ve oyunculuğuyla dikkat çeken Reynolds, geçirdiği sakatlıktan sonra yeşil sahaları bıraktı ve 1958 yılında sinema oyuncusu olmak için New York'a gitti. 1966 yapımı Navajo Joe filminde başrol oynamasına rağmen, kendisinin atılım filmi 1972 yapımı Deliverance'ta canlandırdığı Lewis Medlock karakteri ile olmuştur.

Carl Weathers

Amerikalı oyuncu Carl Weathers, iyi bir futbolcuyken sporu bırakarak sinema kariyerine adım attı. En çok Rocky film serilerindeki Apollo Creed rolüyle tanınmakla birlikte 1987 yapımı Predator filmiyle beyaz perdede başarısını devam ettirdi. Ünlü yıldız birçok filmde ve televizyon dizilerinde rol aldı.

Vinnie Jones

57 yaşındaki İngiliz eski futbolcu Vincent Peter Jones, yeşil sahalardaki başarılı kariyerini tamamladıktan sonra, 34 yaşında aktörlüğe geçmeyi seçti. Birçok filmde rol alan ünlü sanatçı, 2011 yılında Türkçeye 'Çatışma' olarak çevrilen 'Cross' filmiyle hafızalara kazındı.

BÜLENT GÜRLÜK