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Haberler Pazar Folkart Carrera’da yedinci yıl partisi

Folkart Carrera’da yedinci yıl partisi

23.1.2022

Folkart Carrera’da yedinci yıl partisi

2014 yılından beri Folkart Towers A Kule'nin beşinci, altıncı ve yedinci katlarında, toplamda altı bin metrekarelik alanda sağlıklı yaşam ve spor merkezi hizmeti veren Folkart Carrera Fitness & Spa Merkezi, yedinci yılını görkemli bir geceyle kutladı.

Yedinci yıl kutlaması, DJ Timur Renkus'un performansıyla başladı, ardından tanınmış müzik grubu Tezgah sahne aldı.

Sporu eğlence ile birleştirerek sürdürebilir hale getirebilmek için proje üretmeye devam ettiklerini ifade eden Folkart Carrera Genel Müdürü Mehmet Varol, "Sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tesis içerisindeki ekipmanlarımızı sürekli güncelleyerek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu tür eğlenceli etkinlikleri yeni yılda düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.