Hilal-i Ahmer’in 154 yılı bu sergide

Kızılay İzmir Şubesi ve Karaca Kültür Merkezi işbirliğiyle "Hilal-i Ahmer'de 154 Yıl" sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Koleksiyoner Haluk Perk'in arşivinden özel olarak seçilen pek çok fotoğraf ve obje, Karaca Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni Meryem İpek'in küratörlüğünde gün yüzüne çıkarıldı.

1868 yılında Hilal-i Ahmer adıyla kurulan Kızılay'ı geçmişten günümüze hiç görülmemiş eserlerle anlatan sergi 2 aylık hazırlık aşamasından sonra hayata geçirildi.

Sergide, 1. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemlerine ait objeler, fotoğraflar, ilk yardım çantaları, seyyar doktor setleri, takvim yapraklarından belgeler, esir mektupları, savaşta yaralı askerlerin taşındığı sedye, afetlerde ve resmi bayramlarda yapılan yardım ve etkinliklerden karelerin yanı sıra 2021 İzmir Depremi sonrası sahada çekilen fotoğraflara da yer verildi.

İzmir'de ilk kez düzenlenen ve 450 parçalık özel eserlerin yer aldığı sergi, 9 Şubat Çarşamba gününe kadar Karaca Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

ERCAN AKGÜN