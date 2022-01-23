Metabolik cerrahi ile diyabet tedavisi

UZUN mesai saatleri, ekran başında geçirilen sürenin artması ve pandeminin getirdiği kısıtlamalar hareketsiz bir yaşam tarzına neden oluyor; bu durum obezite, hipertansiyon ve şeker hastalığını da tetikliyor. Torbalı Ayrancılarda hizmet veren Özel Medifema Hastanesi'nin Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hidayet Çatal, hareketsizlik ve dengesiz beslenmenin metabolik sendroma neden olduğunu belirtti.OP. Dr. Hidayet Çatal, İleal İnterpozisyon yönteminin Tip 2 diyabet (şeker hastalığı) bulunan kişilerde başarılı sonuçlar verdiğini dile getirdi. Op. Dr. Çatal, "Bu operasyon teknik olarak biraz daha zor aşamaları olan bir yöntem. Amaç kişinin kilo vermesi değildir. Bağırsaklardaki inkretin denilen şekeri düşüren hormonu aktif hale getirdiği için etkili bir yöntem olarak bilinir. Diğer ameliyat yöntemleri gibi tüp mide şeklinde ameliyat yapılmıyor. Sadece midede fundus denen üst kısmında gherelin hormonu salgılayan bölüm çıkarılıyor ve duodenum dediğimiz bölge kesilip devre dışı bırakılıyor. Buradan salgılanan hormon da devre dışı kalıyor. İnce bağırsağın kalın bağırsağa yakın bölümü kesilip midenin çıkış kısmına getiriliyor. Burada bir bağırsak çıkarma söz konusu değil. Sadece yön değiştirme yapılıyor. Mideden aldığımız sindirilmemiş gıdalar ince bağırsakla ilk temas ettiğinde, ince bağırsaklardan salgılanan inkretin denilen şekeri düşürmeye yarayan hormonların aktif hale getirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Ameliyatın başarı şansı uzman hekim ellerinde yüz 90'lara yakındır" ifadelerini kullandı.