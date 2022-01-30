Doğal bakımda son trend: Beyaz kil

FAYDALARI

● Düzenli kullanım ile cildinizin temiz kalmasına yardımcı olur. ● Mevsim değişikliği ya da başka sebeplerden dolayı cildinizde meydana gelen sertleşmeleri ortadan kaldırır. ● Siyah noktalarla savaşmanız için size yardımcı olurken, gözeneklerinizin sıkılaşmasını da sağlar. ● Düzenli kullanım ile tıkanmış gözeneklerinizin açılıp cildinizin sağlıklı bir şekilde nefes alıp vermesini sağlar. ● Cildinizdeki pürüzleri ortadan kaldırır. Cildinize doğal bir parlaklık kazandırır. ● Düzenli kullanımı cildinizin PH dengesini düzenlemesine yardımcı olarak sivilceleri ortadan kaldırır. ● Cildinize canlı bir görünüm kazandırır. ● Antioksidan özelliği sayesinde gün içerisinde gözeneklerinizde biriken toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur. ● Cildinizdeki kan dolaşımını canlandırmanıza yardımcı olur. ● Cildinizin rahatlamasını ve esneklik kazanmasını sağlar. ● İçerisinde bulunan mineral sayesinde cildinizi besler ve yaşlanma karşıtı doğal bir koruma sağlar. ● Özellikle kuru ciltler üzerinde çok etkili olmasına rağmen, tüm cilt tipleri için uygundur.

DÜZENLİ BAKIM İÇİN

2 adet aspirini toz haline getirin. Bir kabın içerisinde 1 çay kaşığı beyaz kili ve 1 çay kaşığı taze sıkılmış limon suyunu, karışım macun kıvamına gelene kadar iyice karıştırın. Karışımızı parmaklarınız ya da bir fırça yardımıyla göz ve dudak çevresinden sakınarak yüzünüze güzelce sürün. Bu işlemi yaparken cildinize yuvarlak ve minik hareketlerle masaj yapabilirsiniz. Maske katılaşana kadar bekleyin. Yaklaşık 10 dakika sonra ılık suyla yüzünüzü güzelce durulayın. Bir kap içerisinde 2 yemek kaşığı beyaz kili ve 2 yemek kaşığı suyu iyice karıştırın. Topaklanma problemi ortadan kalkana kadar karıştırmaya devam edin. Elde ettiğiniz karışımı parmaklarınızla ya da bir fırça yardımıyla göz ve dudak çevresine dikkat ederek iyice cildinize yedirerek sürün. Maske sertleşene kadar cildinizde bekletin. 15-20 dakika kadar sonra ılık suyla yüzünüzü güzelce durulayın.

KLASİK MASKE

1 çay kaşığı beyaz kil, 1 çay kaşığı kabartma tozunu bir kap içerisinde iyice karıştırın. Macun kıvamına geldikten sonra aynı kaba 1 yemek kaşığı yoğurdu ekleyin ve karışımı topaklanma yok olana kadar iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı cildinize uygulamadan önce cildinizi su yardımıyla güzelce temizleyin. Temizlik işleminden sonra hazırladığınız karışımı yüzünüze sürün. 5-10 dakika kadar maskeyi yüzünüzde bekletin. Maske sertleştikten sonra ılık suyla yüzünüzü iyice yıkayın.

SİVİLCELERE KARŞI

2 adet aspirini toz haline getirin. Bir kabın içerisinde 1 çay kaşığı beyaz kili ve 1 çay kaşığı taze sıkılmış limon suyunu, karışım macun kıvamına gelene kadar iyice karıştırın. Karışımızı parmaklarınız ya da bir fırça yardımıyla göz ve dudak çevresinden sakınarak yüzünüze güzelce sürün. Bu işlemi yaparken cildinize yuvarlak ve minik hareketlerle masaj yapabilirsiniz. Maske katılaşana kadar bekleyin. Yaklaşık 10 dakika sonra ılık suyla yüzünüzü güzelce durulayın.

YUMUŞAK BİR CİLT İÇİN

3 yemek kaşığı beyaz kili bir kaba alın. Kilinizin üzerine önce 2 damla kayısı yağı, ardından 3 damla zeytinyağını ekleyin. Elde ettiğiniz karışım krem kıvamına gelene kadar karıştırın ve gerekirse ılık su ilavesi yapın. Karışımı göz ve dudak çevrenize dikkat ederek yüzünüze güzelce sürün. Maskeyi 10 dakika kadar yüzünüzde bekletin. Ardından ılık su yardımıyla cildinizi güzelce durulayın.

TEMİZ BİR CİLT İÇİN

2 yemek kaşığı beyaz kil ve 10 damla kayısı çekirdeği yağını bir kap içerisinde karıştırın. Karışımınız yoğurt kıvamına gelene kadar gül suyu ilavesinde bulunun. Karışımı yuvarlak ve minik masaj hareketleriyle güzelce yüzünüze sürün. Bu işlemi yaparken göz ve dudak çevrenize dikkat edin. Karışımı 10-15 dakika kadar cildinizde bekletin. Maskenin tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra ılık su yardımıyla cildinizi temizleyin. Cildinizde kalabilecek maske kalıntıları için nemli bir bezden yardım alabilirsiniz.