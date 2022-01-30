Gaziantep’in önce fırını sonra mutfağı geliyor

Gaziantep'in ödüllü butik otel ve restoranı Hışvahan'ı duymayan kalmamıştır. 7 göbek Gaziantepli Mine Özmen'in 550 yıllık bir hana ruh katarak modern ve gelenekseli buluşturduğu Hışvahan, dekorasyonu ve sunduğu dünya çapındaki hizmet kalitesinin yanında lezzetleriyle de konuklarını mest ediyor. Gaziantep mutfağının sadece kebaptan ibaret olmadığını göstermeyi amaçlayan Özmen, konuklarına anneanne ve babaannesinin çeyiz sandığından çıkardığı yemekleri sunuyor... Yazları Alaçatı'da geçiren Mine hanım ikinci memleketim dediği İzmir'e gerçek Gaziantep mutfağını getirmek için çalışmalara başladı. Ancak restorandan önce yüzlerce yıllık maya ve özel unlarla hazırlanan lezzetleri sunacağı 'Fırıno' ile geleceğini açıkladı...

OĞLUYLA BİRLİKTE OKUDU

● Hışvahan gibi özel bir mekanı Türkiye'ye kazandıran koca yürekli kadını tanımak isteriz. Gaziantepliliğim 1800'lü yıllara dayanıyor ve bununla da gurur duyuyorum. Kız meslek lisesi ev ekonomisi bölümünde okudum. Ancak oğlum İstanbul'da okurken ben de Mutfak Sanatları Akademisi'ni bitirerek şeflik unvanını kazandım. Antikalar en büyük hobim. Dekorasyon ve sofra sunumlarına da meraklı ve özenliyim. 1998 yılında Trio adında bir organizasyon şirketi kurdum. Düğün, nişan, açılış gibi organizasyonlar düzenlediğim bu şirketi 11 yıl boyunca devam ettirdim. Ve hep bu işi yaparken dedim ki ben bu eşyaları taşımak istemiyorum, bu eşyalarla birlikte gelen konuklarıma sunum yapmak istiyorum. ● 550 yıllık bir handa hem bir butik otel hem de iki tane restoran işletiyorsunuz. Nasıl girdiniz bu işe? Oğlum Oğuz, Robert Koleji kazanarak Gaziantep'ten erken yaşta ayrıldı daha sonra da eğitimini İstanbul'da Koç Üniversitesi'nde sürdürdü. Okulunu bitirdikten sonra bizim yanımıza dönerek sahibi olduğumuz un fabrikasının başına geçti. Bunları yaparken de benden onun için eski bir Antep evi almamı istedi. Biz de 165 yıllık bir Antep evi alıp restore ettik, İpek Hanım Konağı... Herkes bana "Sen bu kadar masraf ve emek ettin ama bu çocuk burada fazla kalmaz, İstanbul'a kaçar" dedi. Ama oğlum 8 yıldır işinin başında Antep'te çok güzel bir düzen kurdu. Bizim yaptığımız konak restorasyonundan etkilenen Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Hışvahan'ı Gaziantep'e kazandırmak için birlikte çalışmayı teklif etti. Hışvahan'ı el birliği ile hayata geçirmiş olduk. Ve aynı zamanda benim en büyük isteğim olan, anneannemin, babaannemin çeyiz sandığından çıkan lezzetleri insanlara tattırmak için büyük bir adım oldu.

KAZAN KAZAN YEMEK TAŞIDIM

● Bu konuda deneyiminiz var mıydı? Kızım İstanbul'da Yeniköy'de 7 yıl, 'Sırçacı 14' adında bir restoran işletti. Aynı zamanda da catering yapıyor. Bu konuda her zaman onun destekçisi oldum. Damadım da zaten Develi restoranlarının sahibi. Ben de Mutfak Sanatları Akademisi'ni bitirdim. Daha önce de sırf Gaziantep yemeklerini tanıtmak için organizasyonlara kazan kazan yemek taşırdım. Hışvahan ile de bu yemekleri taşımak yerine şahane bir tarihi atmosferde misafirlerime sunuyorum.

ANTEPLİ USTALARIN MARİFETİ

● Hışvahan Gaziantep'in en büyük hanlarından biri. Bu restorasyon gözünüzü korkutmadı mı? Elbette ki zor oldu. Fakat, deneyimli mimarlar ve danışmanlardan oluşan çok yetenekli bir ekiple çalıştım. Mahmut Anlar ve Emrah Halimoğlu taş ve ışığı çok güzel buluşturdu. Her anı zor ama keyifli bir süreçti. Bu nedenle vazgeçilmez bir mekan haline geldi. Çok büyük bir han ve içerisinde iki ayrı restoran, 10 otel odası ve dükkanlar olunca yoğun ve gayretli bir restorasyon süreci yaşandı. Özellikle dekorasyonun ahşap ve metal tarafında Gaziantepli ustalarımızın ve zanaatkarlarımızın el emekleri öne çıkıyor.

TASARIM ÖDÜLLÜ

● Hışvahan ödülleri olan bir mekan... Kısa zamanda çok önemli bir başarı ve mesafe elde ettik. İlk yıl Tarihi Kentler Birliği'nin özel ödülüne layık görüldü, daha sonrasında ise Hollanda'da gerçekleşen "Dünyanın tasarımı en iyi mekanları" içerisindeki 500 projeden ilk üçe kaldı. ● Siz yazları Alaçatı'da yaşıyorsunuz. Hışvahan'ı İzmir'e getirmek gibi bir düşünceniz var mı? Bu konuda inanılmaz fazla istek alıyorum. Alaçatı'daki yazlığımızın bahçesinde bile Gaziantep yemekleri yapıp dostlarımı ağırlıyorum. Onlardan da sürekli "Hışvahan ne zaman İzmir'e gelecek?" sorusunu duyuyorum. Ben de bu konuyu ciddi ciddi düşünüyorum hatta bunun için yer arayışına bile başladım. Fakat Hışvahan öncesinde yeni oluşum Fırıno ile İzmir'e gelmeyi planlıyoruz.

7 BÖLGEDEN LEZZETLER

● Fırıno'nun konsepti ne olacak? Biliyorsunuz bizim aile olarak köklerimizde değirmencilik var. Şu anda da Özmen Un markasının sahibiyiz. Yarım asra varan değirmencilik tecrübesiyle Türkiye'nin öncü un markası olarak Endüstri 4.0 değirmeni nasıl ki Anadolu'da ilk biz yaptık fırın konusunda da yıllardır düşündüğümüz çalışmalar için artık adım attık. Üzerinde uzun süredir çalışıyorduk. Fırıno yeni nesil modern bir fırın kafe. Çok sağlam bir unlu mamuller gamı var, aynı zamanda dünyanın en iyi kahvesini de yudumlayabileceğiniz mekanlarımızda günün her anı atıştırmalık, karın doyurmalık ve hediyelik ürünler bulabileceksiniz. Başka hiçbir yerde olmayan fonksiyonel ürünlerimiz de var. Örneğin bakliyat unlarıyla yapılmış proteince zenginleştirilmiş ekmeklerimiz ve krakerlerimiz olacak. Ürünlerimizin hepsini kendi un fabrikamızda özenle işlenen fonksiyonel unlar ve yerel buğday çeşitleriyle hazırlanan unlardan yapıyoruz. Yerel ürünlerin de yer alacağı ürün gamımızda en dikkat çekici unsurlardan biri 7 bölgeden lezzetler modernize edilerek satışa sunulacak. Örneğin damla sakızlı kurabiyeyi çok başka bir lezzet ve formda bulabileceksiniz. Bir tarafta eşsiz Anadolu lezzetleri varken diğer tarafta dünyanın en iyi kruvasanlarını da farklı kahvelerimizle birlikte tadabileceksiniz. İlk şubemizi dünyanın en iyi tasarım ödülü alan otelimiz Hışvahan'ın çatısı altında açtıktan sonra ikinci şubeyi İzmir'e açmayı planlıyoruz. ● Önce Fırıno sonra Hışvahan mı gelecek? Evet sanırım öyle olacak. Araştırmalarımıza hız verdik.

450 ÇEŞİT YEMEK VAR

● Gaziantep mutfağı olduğunu iddia eden yerler kebaptan öteye geçemiyor. Gaziantep Mutfağı'nda kebaptan başka neler var? Evet. Zaten benim Hışvahan'ı açarken en büyük amacım köklü mutfağımızın sadece kebaptan ibaret olmadığını göstermekti. Bu yüzden Hışvahan'da menüye 'hiç satmaz' denildiği halde omaç koydum. Meyvelerle etleri birleştirerek yapılan yemekler olduğunu gösterdim. 450 çeşit yemeğimiz var. Bizim çok eski, yokluktan üretilen yemeklerimiz vardır. Patlıcanın başından ezik aşı yaparız, içini kızartırız, dışından kuru dolma yaparız. Atık mutfak yoktur. Her mevsim ayrı sebze ve meyvelerle yemek pişiririz. Gaziantep evlerinde pişen, babaannemden, anneannemden öğrendiğim yemeklere yer verdim. Hiç satmaz denilenler en çok satanlar oldu. Çünkü Gaziantep'e gelenler yöreye ait lezzetleri tatmak istiyor.

BURCU ILGIN