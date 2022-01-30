Gökyüzü Haritası bu hafta ne söylüyor? Değişim dönemi başlıyor

KOÇ: Planlı davranıyorsunuz

Para kazanmayı hedefliyorsunuz. İş ortamlarında güçlü ve kariyerli kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz..Maddi konular sizin için her zaman çok önemli. Kariyerinizle ilgili başarı size parayı da getirecektir. Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Sosyal çevreniz maddi kazançlarınızı artırıyor.



BOĞA: Daha disiplinli olacaksınız

Sevdiklerinizden fazla uzağa gitmek istemeyeceksiniz. Bazılarınız aile sorumluluğunu yüklenirken, büyüklerinize daha fazla ilgi göstereceksiniz. Ailenizin yaşantınıza saygı göstermesini bekliyorsunuz. Kendinizi yetersiz gördüğünüz konuları tekrar ele alırken, daha disiplinli olacaksınız. Mars, sizi hareket getirecek.



İKİZLER: Is fırsatları doguyor

İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak. Önemli bir iş anlaşması yapmanız için bir fırsat doğuyor.



YENGEÇ: Yeni olusumlar içindesiniz

İş hayatınızda mükemmel bir gelişme sizi bekliyor. Sosyal şartlarınız değişecek. Hafta boyunca güç savaşları içinde olacaksınız. Duygusal konularda daha fazla odaklaşacaksınız. Aşk etrafınızda dolaşıyor. Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz.



ASLAN: Ön plana çıkıyorsunuz

Zihinsel ve bedensel aktiviteleriniz çok yüksek. Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkma olasılığınız yüksek. Konuşma dilinizi çok iyi kullanacaksınız. Karşı cins üzerinde etkinizin fazla olduğu günlerdesiniz. Kendinizden emin tavırlarınızla onları etkiliyorsunuz. İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız.



BAŞAK: Deneyimleriniz artıyor

Hareketli ve neşeli günler sizi bekliyor. Girdiğiniz topluluklarda doğal cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz. Karşı cinsin ilgisiyle, istemediğiniz aşklara sürüklenebilirsiniz. Eski sevgililerle sosyal bir aktivite de karşılaşabilir ve geçmiş günlerden söz edebilirsiniz. Aşk konusunda istikrarı sağlamanız çok zor.



TERAZİ: Yatırımlar önem kazanıyor

Karşınıza çıkan kişilerin kapasitelerini çok çabuk ölçebiliyorsunuz. Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır.



AKREP: Güçlü destek alıyorsunuz

İş ve kariyer konusunda güçlüsünüz. Başarı duygusu huzuru ve sağlığı beraberinde getirecek. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir ay olacağından emin olabilirsiniz. Hayatınızda güçlü insanlar ve kariyerinize katkısı olacak kişilerle birlikte olacaksınız. Sıradan kişilerden hoşlanmadığınız için farkında olmadan önemli kişilere yöneliyorsunuz.



YAY: Ille de kariyer diyorsunuz

Önünüzde çok güzel ve ilginç fırsat çıkacak. Siz özenli, duygusal ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz. Bazıları, gireceğiniz topluluklarda duygusal ve romantik ilişkiler yaşayacaklar. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.



OĞLAK: Enerjiniz yüksek

Mars sayesinde oldukça hareketli ortamlarda bulunacaksınız. Enerjiniz oldukça yüksek seyredecek. Çevrenizde rakip tanımıyorsunuz. Karşı cins üzerinde hayranlık kazanırken, hemcinsleriniz tarafında ilgi ve hasetle izleneceksiniz. Yolculuklarda aşklar söz konusu olurken kültürel etkinliklerde karşılaşacağınız kişilerden etkileneceksiniz.



KOVA: Seyahatler gündemde

Bu ay kariyer gezegeniniz Mars size gizli anlaşmaların söz konusu olduğu ortamları yaratacak. Çevrenizdeki şartları değiştirerek, kendi bildiğiniz yolda ilerliyorsunuz. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için doğru bir zaman dilimi içinde olduğunuz biliyorsunuz. Kişisel girişiminiz ön planda olacak.



BALIK: Iliskileriniz cazip dönemde

Ailenizi ihmal etmek istememenize rağmen, dikkatinizi kariyerinize vereceksiniz. Kariyer gezegeniniz sizi desteklemeye devam ediyor. Jüpiter sizin kazançlarınızı ve başarınızı pekiştirecek fırsatları ayağınıza getirecek. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevdiğiniz bu dönemde, bir karmaşa içinde olacaksınız.