Çay içerek zayıflayın

Yeşil Çay

HERKESİN bildiği bu mucize bitki, her diyet listesinde mutlaka yer alır. Oldukça güçlü bir antioksidandır. Düzenli olarak yeşil çay tüketimi, vücuttaki toksinleri atar. Dolayısıyla ödemlerinizi atarak vücudunuzda yağ yakımı için yer hazırlar. Ayrıca ödem atıcı olduğundan, midenizin şiş hale geldiği durumlarda da 1 fincan yeşil çay sizi daha iyi hissettirebilir. Düzenli tüketimde bağırsak tembelliğini ortadan kaldıran zayıflatan doğal bitkiler ve aşırı zayıflatan bitkiler arasında yer almaktadır.

Tarçın

TARÇIN hem hoş kokusuyla hem de yağ yakıcı özelliği ile çok sevilen bir zayıflatan doğal bitkiler üyesidir. Kan şekerinizi düzenlerken metabolizmanızı da harekete geçirir. İştahınızı bastırır ve tok hissetmenizi sağlar.

Mate Yaprağı

MATE çayı son zamanlarda kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği zayıflatan bitkiler ve çaylar arasında yer almaktadır. Duran metabolizmayı harekete geçirerek kilo verme sürecinizi başlatmaktadır. Aynı zamanda sizi tok hissettirip daha az acıkmanızı sağlamaktadır. Etkisini görmek için düzenli tüketim şartını da unutmamak gerekir.

Biberiye

ZAYIFLAMA sürecinde bol bol tüketeceğiniz biberiye çayı, ayrıca baharat olarak da mutfaklarda yer almaktadır. 1 çay kaşığı biberiyeyi sıcak su ile demleyin ve düzenli olarak tüketin. Metabolizmanıza olan etkisini hemen fark edeceksiniz.

Kekik

KİLO verme süreciniz, önce ödem atmayla başlar. Daha sonra yağ yakımı ile devam eder. İşte bu yağ yakımı sürecinde tercih etmeniz gereken zayıflamaya faydalı bitkiler listenize kekik de eklemelisiniz. Sıcak su ile demleyip kekik çayı ile yağ yakımını hızlandırıp daha sağlıklı kilo verebilirsiniz.

Mercanköşk

DİLERSENİZ sıcak su ile demleyin çay olarak için dilerseniz içme suyunuza limon da ilave edip yağ yakımınızı daha da hızlandırın. Zayıflamaya etkili bitkiler arasında olan ve aynı zamanda bağırsak dostu olan mercanköşk, zayıflama sürecinizde sizi daha iyi hissettirecektir.

Kiraz Sapı

KİRAZ saplarını kurutup çay olarak demlediğinizde, bağırsaklarınızı harekete geçireceksiniz. Bağırsaklarınız düzene girdiğinde ise zayıflamaya başlayacaksınız. Bu yaz kiraz saplarını atmayın ve kurutun. Kuru kiraz saplarını kavanozda saklayabilir ve çay olarak tüketebilirsiniz.