Gizem avcılarını cezbedecek rotalar

CEHENNEM KAPISI/ TÜRKMENİSTAN

TÜRKMENİSTAN'IN Ahal vilayetindeki Derveze ilçesindeki ateş çukuru özellikle de geceleri, adeta simsiyah bir karanlığın ortasında kıpkırmızı parıldayarak görenleri dehşete düşürüyor. Cehennem Kapısı olarak anılan çukur, 1970'lerde Sovyetlerin Orta Asya'da doğal gaz rezervlerini araştırması üzerine bir sondaj çalışması sonucunda bölgede oluşan göçük ve o günden bugüne çukurdaki gaz yanmaya devam etmesiyle oluşmuş. Cehennem Kapısı, bölgenin adrenalin meraklılarını kendine çekiyor.

SAGADA'NIN SALLANAN TABUTLARI / FİLİPİNLER

FİLİPİNLER'İN Sagada köyünde, insanların oldukça ilginç bir defin ritüeli var. 2000 yılı aşkın bir süredir bölgenin insanları bir tabut içerisinde toprağa gömmek yerine, tabutları mağaraların içine ya da dağ yamaçlarına asıyor. Bu ritüelin nedeni ise, ölüler ne kadar yükseğe konulursa, ahirette ruhlarının daha yüksek bir seviyeye ulaşma şansının o kadar yüksek olduğuymuş.

PERİLİ KÖY/ HİNDİSTAN

HİNDİSTAN'IN eyaletlerinden biri olan Racastan, her ne kadar devasa kale ve sarayları ile görkemli bir profile sahip olsa da birçok "hayaletli" bölgeye de sahip. Kuldhara isimli terk edilmiş şehir, bölge halkı tarafından lanetlenmiş şehir olarak da anılıyor. Hikayeye göre 1825 yılında bir devlet görevlisi köye gelir ve köy muhtarının kızıyla evlenmek ister. Kız ve ailesi buna karşı çıksa da görevli köye yüksek vergilerle yaptırım uygulamaya çalışır. Köy halkı ve kızın ailesi de bir gecede köyü terk eder ve onlardan sonra hiç kimsenin burada yaşayamaması için beddua ederler. O gün bugündür, köy bomboş.

YER ALTI MEZARLARI/ PARİS

18. yüzyılda hastalıklar, pislik ve fakirlik sebebiyle Paris'in mezarlıkları dolup taşınca, ortaya kokuşmuş ve leş gibi bir manzara ortaya çıkmış. Bu durumu çözmek için de şehirde bulunan 6 milyon cesedin nereye gömüleceği muammaymış. Dönemin mimarbaşı olan Charles-Axel Guillaumot'un aklına "ürpertici" bir fikir gelmiş. Charles'ın görevi, şehrin altındaki maden tünellerini sağlamlaştırmak olunca bu cesetleri de, devasa derinlikteki bu tünellere gömmeyi planlamış. Napolyon yer altı mezarlarını, insanların Paris'e geldiğinde ziyaret etmek isteyecekleri türden bir adres olmasını istemiş. Tünel duvarları, cesetlerin kafatasları ile süslenmiş. Kemikler, kalp, çember gibi ilginç şekillerle mesaj vermek üzere yeniden tasarlanmış.

AOKİGAHARA ORMANI, JAPONYA

ÖZELLİKLE son yıllarda Youtuber'ların dahi akın akın video çekmek için gittiği Japonya'daki İntihar Ormanı, olarak da anılan Aokigahara Ormanı Fuji Dağı'nın eteklerinde yer alıyor. 1950'lerden beri 500 civarında intihar vakasının rapor edildiği bir bölge. Birçok insan da ormana hayatına son vermek için giriyormuş. Bu nedenle orman girişlerindeki tabelalar ziyaretçilere hayatlarının değerli olduğunu, ailelerini düşünmelerini hatırlatıyormuş. İşaretlerin altında bir de intihar yardım hattının numarası var.

EĞRİ ORMAN/ POLONYA

POLONYA'NIN kuzey doğusunda Gryfino isimli kasaba yakınlarında yer alan Eğri Orman, dünya üzerinde en anormal şekilde büyüyen ağaçlara ev sahipliği yapıyor. 1930'lü yıllarda bölgeye dikilen 400 çam ağacı o kadar ilginç bir görüntüye sahip ki sanki cadılar ve bilimum tekinsiz orman canlılarına ev sahipliği yaparmış gibi eğri büğrü bir şekilde gökyüzüne uzanıyor. Uzmanlar bu konuda tam olarak bir açıklama yapamıyor. Fakat kimileri de kar fırtınalarının veya Noel ağacı yetiştiriciliğinin ağaçları bu hale getirdiğine inanıyor. Ağaçlar günümüzde dünya mirası olarak listeleniyor.