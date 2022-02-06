Gökyüzü haritasının bu hafta söyledikleri: Bu hafta önemli kararlar alınıyor

KOÇ: Askta cesursunuz

Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşecektir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız. Cesur kararlar alacağınız bir dönem. İdealleriniz konusunda mantıklı kararlar vereceğiniz günler yaşayacaksınız. Kendinizden ve fikirlerinizden emin olacaksınız.



BOĞA: Fırsatlar kapınızda

Dostluk duyguları çok önemli olacak. Karşınızdaki kişileri incitmekten çekindiğiniz için fikirlerinizi açıklamakta zorlanabilirsiniz. Fedakarlıklarınızın karşılık görmeyeceğinizi zannederek susmayı tercih ediyorsunuz. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız.



İKİZLER: Yaratıcılıgınız artıyor

Bu hafta organizasyon kabiliyetiniz artıyor. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlanmalısınız. Uzun süredir sürüncemede bekleyen işleriniz, aldığınız güçlü kozmik etkilerle değişecek. Özel bir aşka açıksınız. Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz. İlişkilerinizde rekabet ortamı yaratacaksınız.



YENGEÇ: Nostalji zamanı

Yollarla ilgili fırsatlar söz konusu. Bu dönem akademik kariyer yapmak isteyecek veya yarım kalan öğreniminizi tamamlayabileceksiniz. Nostaljik olaylara daha fazla zaman ayırmalısınız. Duygusal tatmin sağlayacağınız aşklarınız gündemi meşgul edecek. Bu hafta çok çalışmaktan yorgun düşebilir ve sinir sisteminizle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz.



ASLAN: Gözler üzerinizde

Kişisel özelliklerinizin ön plana çıkması ve sıra dışı ilişkilerinizle, gözlerin üzerinize çevrilmesine neden olacaksınız. Özellikle, iş yerinizde bu tür olayların sansasyon yaratacağını bilmelisiniz Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı çevrenizde farklı yönleriniz dikkat çekecek. Kafanıza koyduğunuz şeyi yapma konusunda kararlı davranacaksınız.



BAŞAK: Is disiplini istiyorsunuz

Ortak çalışmalar içinde olacağınız bir arkadaşınızla ileriye dönük evlilik planları yapabilirsiniz. İsteklerinize daha pozitif bir şekilde sarılacaksınız. Seçtiğiniz konular amaçlarınıza ters düşmemeli ve yüksek enerjinizi ortaya koymalısınız. Çalıştığınız kişilerin iş disiplini ve iş ahlakına önem veriyorsunuz. Sistemli bir iş paylaşımı sizi daha iyi konumlara getirecek.



TERAZİ: Engelleri asıyorsunuz

Enerjinizin güçlü olduğu bir hafta. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, zamanı ve kişileri doğru seçmelisiniz. Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız. Yönetme kabiliyetiniz artıyor. Kendinize her zamankinden daha fazla güveneceksiniz. Gücünün farkındasınız. Engelleri hızlı bir şekilde atlatacaksınız.



AKREP: Ask kapınızı çalıyor

Aşk yaşamınızda duygusal karışıklıklara neden olacak olan Venüs; başlangıçlar-bitişler gibi uç noktalarda olaylar yaşamanıza neden olacak. Süregelen birliktelikleri olanlar ise ilişkilerinde değişen dengeleri yaşayabilirler. Hatta yıllarca sürecek aşkların başlangıçlarını yapabilirsiniz. Yatırımlarınız size kazanç olarak geri gelecektir.



YAY: Düzen kuruyorsunuz

Bu hafta toplumsal ilişkilerinizi doğru bir şekilde kullanarak, kozmik gücün etkisiyle yön değiştiren isteklerinizdeki düzeni kurmayı başaracaksınız. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek zamanı doğru kullanacaksınız. Fırsatları doğru bir şekilde kullanırken başarılı çalışmalara imza atacaksınız. Hatalara dikkat.



OĞLAK: Hedefe kosuyorsunuz

Duygusal ilişkilerinizde baskın olacaksınız. Kişisel cazibenizin yüksek olması nedeniyle farklı arkadaş gruplarınız olacaktır. Kariyerinizle ilgili idealleriniz ön plana çıkarıyor. Hedefleriniz sizi daha hızlı hareket etmeye yönlendiriyor. Bu süreçte parasal aktiviteleriniz ile duygusal konularınızı bir arada dengeli olarak götürebilmelisiniz.



KOVA: Disiplinli davranıyorsunuz

Aşk hayatınızla ilgili ilginç gelişmeler söz konusu olacak. Arkadaşlık ve dostluk kavramlarının ön planda olduğu bir hafta. Beraberliklerinizde yoğun duygular içinde, fedakarlık sınırlarınızı aşan davranışlar içinde olacaksınız. Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak bir çok anlaşmalara imza atacaksınız.



BALIK: Güven duygusu önemli

Bazılarınızın yeni tanışacağınız kişilerden etkileneceği bir gerçek. Aşkta sürprizler söz konusu olacaktır. Kariyer olarak oldukça güçlü ve üstün durumda olmalarından etkileneceksiniz. Bazıları, etkilenmeye neden olacak birçok parametreye sahip oldukları için, daha özel kişilerle gönül ilişkilerine girecekler. Güven duygusunun önemli olduğu bir hafta.