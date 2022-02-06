La Liva’dan 14 Şubat’a özel 14 kampanya

BUCA'DA hizmet veren La Liva Beauty Studio, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel 14 farklı uygulamada kampanyaya imza atıyor. A'dan Z'ye güzellik uygulamaları sunduklarını dile getiren La Liva Beauty Studio kurucusu Nazife Selçuk, tüm paket uygulamalarında çift olarak gelen tüm danışanlara 2'nci paketin yüzde 50 indirimli olacağını söyledi. Çevre yolunun hemen yanında ulaşım olarak da avantajlı bir noktada hizmet verdiklerini kaydeden Selçuk, ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin La Liva Beauty Studio Instagram adresini inceleyebileceklerini sözlerine ekledi.

SEVGİNİZİN BİR DEĞERİ VAR

Profesyonel ekibiyle birlikte kadınların güzelliğine güzellik kattıklarını ifade eden Nazife Selçuk, "Tüm paket uygulamalarda çift olarak gelen tüm danışanlarımıza 2'inci paket yüzde 50 indirimli olacak. Tüm çiftlerimiz cilt bakımından, epilasyona, kalıcı makyajdan bölgesel incelmeye kadar tüm alanlarda kampanyalardan yararlanabilecek. Ayrıca tüm tırnak uygulamalarında bir çift tırnak dizaynı da hediye edeceğiz. Ayrıntılı bilgi için lalivabeautystudioacademy. com adresini inceleyebilirsiniz" diye konuştu.

ULUSLAR ARASI SERTİFİKALAR

Güzellik sektörünün geniş ve kapsamlı olduğunu dile getiren Nazife Selçuk, şunları söyledi: "Alanında tanınmış kurum ve isimlerden güzellik uzmanlığı eğitimleri aldım. Dermapen, plazmapen onarımları, iğnesiz dudak dolgusu, kalıcı makyaj ve kaş eğitimleri konusunda deneyimler kazandım. Güzellik sektörünün oldukça geniş bir kapsamı var ve öğrenme süreci her zaman devam ediyor. Bu nedenle yurt dışında kabul gören Phi Academy'den ve MYK'dan uluslararası sertifikalar alarak kendimi daha da geliştirdim. İzmir'de bu sertifikalara sahip olup profesyonel hizmet veren çok az salon var. Profesyonel ekibimle birlikte hizmetlerimizi sürdürüyoruz."