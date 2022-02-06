Modern salonların küçük sırları

Trend renkleri aksesuarlarda tercih edin

MODERN salon dekorasyonu her daim kendini yenileyen ve güncelliğini koruyan dekorasyon stillerinden biridir. Duvarlarınızın ya da büyük mobilyalarınızın ana rengini daha açık renkler arasından seçerseniz bu parçalar evdeki küçük aksesvuarlarla uyumlu bir bütünlük oluşturacaktır. Bununla birlikte başta koltuklarınız olmak üzere diğer mobilyalarınızı sık sık değiştirmek zorunda kalmadan dönemin modern stilini takip edebilirsiniz.

Büyük ve doğal masalar

GÜNÜMÜZDE yemek odaları ve salonlar artık farklı odalar değil aynı alanlarda kullanılıyor. Büyük misafirlerinizi ağırlarken kullanacağınız ya da ofis işlerinizi yaparken kullanacağınız masalar çoğu zaman evlerde modernliğin ve zarafetin sembolü oluyor. Evinize masa tercih ederken yüzeyine dikkat edin. Hem doğaya uyumlu hem uzun süre kullanabileceğiniz doğal taşlardan üretilen yüzeyler evinizin havasını değiştirecektir.

Aydınlatmanın önemini unutmayın

IŞIK, bir evin dekorasyonunun iyi olup olmadığını belirleyen en temel unsurlar arasında bulunuyor. Bu nedenle salon dekorasyonunuzda ışığın önemini unutmamalı ve ışıktan etkin bir biçimde faydalanmaya çalışmalısınız. Eğer evinize giren doğal ışık miktarı çok değilse avize, lambader ya da abajur gibi aydınlatma ürünleri evinizi aydınlatacak ürün seçenekleri arasında yer alıyor.

Zeminde zıtlık hissi

MODERN tasarım salonlarda halılar eskisi kadar fazla kullanılmıyor. Doğal taşların kullanıldığı yüzeyler ile salonlarınızda mobilya ve diğer aksesuarlarınızın doğru ışıkla birlikte modern tarzı yakalayabilirsiniz. Zeminler, kapladıkları yüzey alanı ve dolayısıyla görsel etkisi ile iç mekân tasarımının estetiğinde çok önemli bir role sahiptir. Mekân algısı yaratmak için ışıkla oynayın ve daha açık tonlar kullanın. Salonunuz genişse ve yeterince doğal ışığınız varsa bunu daha koyu tonlarla eşleyerek mekânı şıklıkla doldurun.

Duvarlardan başlayın

SALONUNUZA tarz katmak ve farklı bir görünüm oluşturmak için duvarlarınıza yüzey kaplama yapabilirsiniz. Salon ışığının doğru kullanımı, uygun mobilya seçimi ve duvar kaplaması için özel üretilen yüzeylerle geleceği evinize getirebilirsiniz. Duvarlarınızda; mermer hissi, krem tonları, beton görüntüsü ve koyu renk gibi farklı alternatiflerle salonunuz, ütopik bir gelecek hissi verecektir.