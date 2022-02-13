Balıkları buluta yosunları saça dönüstürüyor

Ressam Nedim Celkan, 1965 yılında sinema afişleriyle resim yapmaya başladı. Celkan, 1976 yılından beri kendi geliştirdiği yöntem ve ilaçlarla her türlü deniz canlısını kullanarak tablo ve heykeller yapıyor. Balıktan ahtapota, deniz kabuklarından su yosunlarına kadar pek çok deniz canlısı, Celkan'ın yaptığı tablo ve heykellerin ana malzemesini oluşturuyor. Celkan'ın eserlerinde, dil balığının desenli sırt derisi bulutlara, denizkestaneleri savaş arabalarının tekerleklerine, yengeç ve pavuryalar atlara, su yosunları ise savaşçıların saçlarına dönüşüyor. Denize ve deniz altına tutkuyla bağlı olduğunu belirten ressam Nedim Celkan, "Deniz altı muhteşem bir zenginliğe sahip. Yaklaşık 50 yıl önce dalışlara başladım. Denizin dibindeki canlılar hep ilgimi çekmiştir. Kimi dalışlarım sırasında rastladığım ölü deniz canlılarını toplamaya başladım. O yıllarda yağlı boya resimler yaptığım için denizden topladığım bu objeleri değerlendirmek istedim. Tarihe ve mitolojiye olan ilgim nedeniyle bu objeleri efsanelerdeki kahramanlardan esinlenerek, hayal dünyamda geliştirdim. Yunan mitolojisindeki Zeus ve Poseidon gibi karakterleri, Romalı savaşçıları çalışmalarımda sıkça kullandım. Bazen deniz dibinde hayal ettiğim bir yaşamı konu aldım. Balıkların sırtında geziye çıkan denizkızlarına yer verdim. 10 yıl önce vurgun yedikten sonra artık dalış yapamaz oldum. Daha önce çıkardığım ve ilaçlayarak koruduğum malzemelerle çalışmalarıma devam ediyorum" diye konuştu. Çalışmalarının bir benzerine rastlamadığını ifade eden Celkan, "Baktığım bir kaynak yok. Çünkü bu çalışmaları yapan yok. Keşke olsa" dedi.

■ ELİF ÇELİK