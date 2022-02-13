Cilt güzelliğine vitamin dopingi

Günümüzde gerek çalışma hayatı gerekse gündelik koşuşturmalar içerisinde kişisel bakım alanında hızlı ve pratik çözümler arıyoruz. Cilt güzelliği konusunda pek çok uzman vitaminlerin olumlu etkilerinde hemfikir. Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş cilt güzelliğine etki eden yüz mezoterapisi hakkında bilinmeyenleri anlattı.

GENÇLİK VE PARLAKLIK

Yüz mezoterapisi (mezolifting) cildi yenileyen, cilt kırışıklığı ve cilt sarkmalarına etkili olan doğal ve faydalı bir yöntemdir. Mezolifting oldukça etkili bir antiaging tedavidir. Ciltte kollajen sentezini uyarır; gençleşme, sıkılaşma ve parlaklık sağlar. Yüz mezoterapisi sonrası cilt daha taze ve dinlenmiş görünür. Cildin elastikiyeti artar ve cilt sarkması azalır. Kırışıklıklar hafifler. Cilt aydınlık bir görünüme kavuşur.

İKİNCİ SEANSTA ETKİ

Yüz mezoterapisi 1-4 hafta aralıklarla uygulanır. Ortalama 4-6 seans sonrası 3-6 ayda bir tekrarı yapılabilir. Yüz mezoterapisi sonuçları ikinci seanstan sonra ortaya çıkmaya başlar. Tedavi bittikten sonra cilt yenileme etkisi devam eder.

YENİLENME SAĞLAR

Yüz mezoterapisi yönteminde cildi yenileyen hyaluronik asit, antioksidanlar, vitaminler, mineraller ve amino asitler cilt altına minik iğnelerle uygulanır. Bu faydalı maddelerin direkt cilde verilmesi ve cildin uyarılması cildin kolajen ve elastin üretimini artırır, ciltte nemlenme artar ve cilt yenilenir.



İĞNE FOBİSİ OLANLARA

Anında etki ve lifting özelliğine sahip yeni Mezopeeling yani iğnesiz mezoterapi, hastalara iğnesiz, acısız, ağrısız, kolay uygulanan, morluk oluşturmayan, etkin bir tedavi ve çözüm sunar. Hassas ve keyifli bir masaj ile uygulanan iğnesiz mezopeeling, hızlı bir şekilde kırışıklıkların açılmasını, cilt kalitesinin artmasını ve cilde muhteşem bir parlaklık verilmesini sağlar.

YAŞLANMA KARŞITI

Mezopeeling'in en önemli özelliklerinden biri içeriğinde bulunan etkin karışım. İçeriğinde güçlü antioksidanlar ve canlandırıcı asitler vardır. Ayarlanmış oranlarda TCA (Tricoloracetic Asit) ve H2O2 kombinasyonu içeren yöntem, cilde hasar vermeden fibroblast büyüme faktörlerini uyararak ciltte etki sağlar. Ayrıca içeriğinde anti-aging ve anti-leke etkisi için temel moleküller vardır.



Mezoterapi ne için uygulanr

● Saç dökülme tedavilerinde

● Kaş dökülme tedavilerinde

● Bölgesel incelme ve yağ yakmada

● Selülit tedavisinde

● Vücutta elastikiyet kayıplarında

● Mat ciltlerde canlandırma, ışıltı etkisi yaratma amacıyla

● Leke tedavilerinde

● Akne izleri tedavisinde

● Ciltte elastikiyet kayıplarında

●Cildin kalitesini artırmak amacıyla

● Göz altı morluklarında ve göz altı kırışıklık tedavilerinde

● Dudak nemlendirme amacıyla

● İnce kırışıklıkların tedavisinde

● Gülme, boyun ve dekolte çizgilerinde

● El nemlendirmelerinde