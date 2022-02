Geleceğin modası vegan tasarımlar

İzmirli tasarımcı Seher Ünsal, vegan (hayvansal enzim içermeyen) kıyafetleriyle Türk modasına farklı bir bakış açısı sunuyor. Çocukken evlerinin perdelerini ve annesinin kıyafetleri kesip biçerek denemeler yapan, biraz daha büyüdüğünde ise mağaza vitrinlerinde gördüğü pahalı elbiselerin benzerlerini yapmaya başlayan yetenekli tasarımcı, son yıllarda vegan tekstile yöneldi. Tekstilin dünyayı kirleten sektörlerden üçüncüsü olduğunun altını çizen Ünsal, "Vegan kumaşları kullanmamızdaki amaç, hem ruha hem de bedene iyi gelmesi. Giyildiği zaman insanın enerjisi değişiyor. Bu kumaşlara dokunduğumda sanki sevdiğim kişilere dokunuyormuşum gibi geliyordu. Bu hissi başka insanlara da taşımam gerektiğini düşündüm" dedi.



"N'EETTİN BE KIZIM!"

● Modaya ilgin ne zaman başladı?

Küçükken annemin perdelerini ya da kıyafetlerini kesip kendime etek yapıyordum.



● Annen bu duruma bir şey demiyor muydu?

Ege şivesiyle "N'eettin be kızım" diye ufak çıkışları oluyordu.



● Sürekli evdeki eşyaları katletmeye devam etmedin sanırım.

Biraz daha büyüyünce mağaza vitrinlerinde gördüğüm pahalı markaların elbiselerine benzer kumaşlar alıp kendim kesip biçmeye başladım. Bir süre sonra o kıyafetleri taklit etmek yerine, kumaşları terziye götürüp kendi kafamda belirlediğim modelleri diktirmeye yöneldim. Yolda yürürken üzerimdekileri beğenen insanlar beni durdurup nereden aldığımı sormaya başlıyordu. Ben de bana özel dikildiğini söylüyordum.



● İnsanların beğenmesiyle birlikte kafanda bir ışık yandı mı peki?

Maalesef o ışık çok sonra yandı kafamda. O zamanlar ticaret yapma düşüncem yoktu.



● Moda eğitimi almış mıydın?

Hayır hiçbir eğitim almadım. Kendimi küçükken evde yaptığım denemelerle geliştirdim.

● Eğitim almadan nasıl yapıyorsun?

İnsanoğlu hayal etmeden hiçbir şey yapamaz. Önce hayalini kurar, sonra da hayata geçirir. Kumaşlarımı seçmeye giderken ilk önce Natali ismini verdiğim cansız mankenimin üzerinde deniyorum. Onları Natali'nin üzerine doladıktan sonra gözlerimi kapatarak hayal kuruyorum. Çizim yapmadan kafamda tasarlıyorum. Kumaşları alıp atölyeye geçtiğimde tekrar Natali'nin üzerine koyup bu sefer de kesmeye başlıyorum. Bazı kullandığım temel kalıplar var. Bir kısmında onlardan faydalanıyorum. Bazılarını ise hiç kalıp kullanmadan tasarlıyorum. Hayal kurduğum şeyi orada hazırlamaya bayılıyorum. Bunun eğitimini de almak isterim tabii ki. Ama benim tarzım, çizim yapmadan tasarımları gerçekleştirmek. Albert Einstein'in bir sözü var, o benim hayat felsefem; "Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Ama bilgi hayal gücünü güçlendirir".



2.5 AYDA 15 TASARIM

● Geçtiğimiz haflarda İzmir Fashion Week'e katıldın. O ilk defilen miydi?

Aynen ilk deneyimim oldu. Aslında geçtiğimiz Ekim ayında Şirince'de "Vegan Fashion Word" düzenlemiştik. Oradaki amaç, vegan kumaşlarla çalışan biri olarak insanları bu konuda bilinçlendirmekti. İzmir'deki moda haftasında sergilediğim 15 tasarımı 2.5 ayda hazırladım.



● Vegan olan kumaşın ne gibi faydaları var peki?

Dünyayı kirleten sektörlerden üçüncüsü tekstil. Petrolün yanı sıra hayvansal ve endüstriyel ürünlerin kullanıldığı bir alan. Vegan kumaşları kullanmamızdaki amaç, hem ruha hem de bedene iyi gelmesi. Kişi, giydiği zaman kendini mutlu hissediyor, enerjisi değişiyor. Normalde de hangi kıyafetle mutluysan onunla çıkarsın dışarıya, onunla evde oturursun, onunla yatar uyursun.

HER ŞEYİN ENERJİSİ VAR

● Müşterileri mutlu eden nedir?

Ben hazırlarken mutlulukla, enerjiyle tasarlıyorum. Doğada canlı cansız her şey gibi kıyafetlerin de bir enerjisi var. Vegan kumaşlar aynı zamanda vicdan meselesi. Vicdanın rahatsa ruhun da bedenin de rahat olur, mutlu olursun.



● Vegan kumaşlar hayatına ne zaman girdi?

Bu kumaşları yaklaşık 8 aydır kullanıyorum. Geçen sene Bursa'da İpeker Tekstil bana vegan kumaşlar hediye etmişti. Zaten son zamanlarda da çok az et tüketmeye başladım. Bu da benim veganlığa yönelmeme sebep oldu. Daha sonra bu kumaşlara dokunduğumdaki o hissiyat sanki sevdiğim kişilere dokunuyormuşum gibi geliyordu bana. Bu hissiyatı başka insanlara da taşımam gerektiğini düşündüm. Başkaları da bu kıyafetleri giymeliydi.



● Heleniz ne anlama geliyor?

Çocukluğum hem Şirince'de hem de İzmir'de geçti. Bana Şirince'de Helen derler. Köylüyüm aslında. İzmirli olduğum için Helen ismimin yanına İzmir'in "İz" takısını ekleyerek Heleniz'i ortaya çıkardım.

● Başka defile planın var mı?

Bu yıl içerisinde İstanbul'da yapmayı düşünüyorum. Ardından da iParis'te ve Dubai'de defileler düzenlemek istiyorum.



HEMEN DOĞAYA KARIŞIYOR

- Vegan kumaşların başka özellikleri var mı?

En büyük özelliği, toprakta 2.5 ayda yok olması. Ancak kişiler bu kıyafetleri giydiği sürece kaybolma, yok olma gibi bir durum olmuyor. Sadece giymekten vazgeçip de çöpe attıkları zaman diğer plastik ve sentetik ürünlerin aksine kısa sürede doğada çözünüyor. Vegan malzemelerle dikilen kupra kumaşların dışındakilerin ütülenmesi çok kolay. Hatta bazılarında ütüye bile gerek kalmıyor. Otursanız da yatağa girip uyusanız da kırışmıyor. İnsanlar dünyanın kaynaklarını tükettiği için, herkes yavaş yavaş vegan yaşama yönelmeye başladı. Vicdanın rahatsa eğer, yolun açık demektir. Bana göre vegan tasarımlar geleceğin modası olacak.



"SAĞLIĞA, VİCDANA VE RUHA İYİ GELİYOR"

- Tekstil sektöründe hayvansal ürün kullanıldığını bilmiyordum.

Maalesef pek çok kumaşın içerisinde hayvanların kemiklerinden elde edilen enzimler kullanılıyor. Bu hem vücudumuza hem ruhumuza hem de vicdanımıza zarar veren bir şey. Heleniz adını verdiğim markamın amacı, vicdana, ruha, bedene, doğaya ve dünyaya hitap eden bir marka olmak. Tasarımlarımı satın alan müşterilerden "Hayatımda çok büyük değişiklikler oldu" cümlelerini duyunca çok seviniyorum.

ERCAN AKGÜN