Hareketli günler yeniden başlıyor

Yıllardır sayısız organizasyonda görev alan İzmir'in tanınmış sunucularından Mehmet Necati Şentürk, kayıp bir yılın ardından 2022'nin etkinlik sektörü ve sahne emekçilerinin iş yoğunluğu açısından yüksek beklentili bir yıl olacağını dile getirdi. Salgın döneminde sahne emekçilerinin de kötü etkilendiğine değinen Şentürk, "O zorlu süreç halen yaşanmaya devam ediyor. Türkiye genelinde pek çok yerde düzenlenen yılbaşı kutlamaları, az da olsa yüreklere su serpti. Müzisyenler, sanatçılar, büyük yatırımlar yaparak uzun yıllar hizmet veren çok sayıda mekan, organizatörler, ses, ışık, görüntü, süsleme ve dekorasyon firmaları, kostümcüler, hatta taksici esnafı gibi sayısız sektör, 2022'nin daha hareketli, coşkulu olacağına inanıyor. Özlenen hareketli günlere yeniden ulaşarak, çalışamadıkları sezonlarda kaybettiklerini yerine koyabilecekleri kazançlı bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

■ ERCAN AKGÜN