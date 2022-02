Oscar’a kadın eli

JANE CAMPION DAMGASI

● The Power of the Dog yönetmeni Jane Campion, Oscar'larda iki kez en iyi yönetmen dalında aday gösterilen ilk kadın olarak Oscar tarihine geçti.

● Jane Campion daha önce 19. yüzyılda Yeni Zelanda'da sessiz bir piyanist ve kızını konu alan dönem draması "The Piano" ile 1994 yılında aday gösterilmişti. Campion o yıl kaybetmesine rağmen, en iyi orijinal senaryo dalında Akademi Ödülü'nü kucaklamıştı.

● Jane Campion, Steven Spielberg ile Akademi Ödülleri'nde ikinci kez yarışacak; 1994'te aday olduğunda Spielberg'in "Schindler'in Listesi"filmiyle yarışmıştı.

● 12 yıldır yönettiği ilk uzun metrajlı film olan The Power of The Dog, Campion'a aynı amanda geçen ay Altın Küre'de en iyi yönetmen ödülünü kazandırdı.





TEK BİR DALDA ADAY

Geçtiğimiz yıl sık sık film çekimi sırasında ve gösterime sunulduktan sonra haberleri yapılan House of Gucci oldu sadece tek bir dalda aday olabildi.



EN İYİ FİLM

● Belfast

● CODA

● Don't Look Up

● Drive My Car

● Dune

● King Richard

● Licorice Pizza

● Nightmare Alley

● The Power of the Dog

● West Side Story

ÇİFTLER TARİHE GEÇTİ

Oscar tarihinde ilk kez 2 çift ödüle aday gösterildi. 2010'dan bu yana evli olan Penelope Cruz ve Javier Bardem ana oyuncu kategorilerinde; 2016'dan beri birlikte yaşayan Kirsten Dunst ve Jesse Plemons yardımcı oyuncu kategorilerinde ödüle aday oldular.





EN İYİ YÖNETMEN

Kenneth Branagh - Belfast

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Jane Campion - The Power of the Dog

Ryusuke Hamaguchi - Drive My Car

Steven Spielberg - West Side Story





EN İYİ KADIN OYUNCU

● Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

● Olivia Colman - The Lost Daughter

● Penelope Cruz - Parallel Mothers

● Nicole Kidman - Being the Ricardos

● Kristen Stewart - Spencer



EN İYİ ERKEK OYUNCU

● Javier Bardem - Being the Ricardos

● Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog

● Andrew Garfield - tick, tick... BOOM!

● Will Smith - King Richard

● Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth





EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

● Drive My Car

● Flee

● The Hand of God

● Lunana: A Yak in the Classroom

● The Worst Person in the World

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

● Ciaran Hinds - Belfast

● Troy Kotsur - CODA

● Jesse Plemons - The Power of the Dog

● JK Simmons - Being the Ricardos

● Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog



KENDİ REKORUNU KIRDI

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth'teki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adayı olması sayesinde kendisine ait rekoru kırdı. Oscar'da 10. kez bir dalda aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu, akademi tarihinde en çok aday gösterilen siyahi aktör oldu. 67 yaşındaki Washington daha önce Özgürlük Çığlığı (Cry Freedom), Glory, Malcolm X, Hurricane: Onaltıncı Raund (The Hurricane), İlk Gün (Training Day), Uçuş (Flight) Roman J. Israel, Esq. ve Fences'deki rolleriyle Oscar'a aday gösterilmişti.



EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

● Jessie Buckley (The Lost Daughter)

● Ariana DeBose (West Side Story)

● Judi Dench (Belfast)

● Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

● Anjanue Ellis (King Richard)



EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

● CODA

● Drive My Car

● Dune

● The Lost Daughter

● The Power of the Dog