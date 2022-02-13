Son filmini göremedi

2018'DE yaşamını yitiren tiyatro ve sinema sanatçısı Turan Özdemir'in, hayattayken rol aldığı son filmi "İsmetse Olur"un Türkiye galası, Ege Palas Otel'de yapıldı. Mania Yapım ve UK Production işbirliğinde beyaz perdeye aktarılan komedi yapımının özel gösterimine, filmin senaristi, yönetmeni ve oyuncusu Umut Kaya ile birlikte yapımcı Ali Çerçioğlu, oyuncular Aytaç Özgür, Ayça Ekin Beğen, Melis Buse Betkayan ve Soner Tırpan da katıldı.

Çekimleri 2016'da İzmir'in Tire ilçesine bağlı Gökçen Köyü'nde yapılan film için çok emek verdiklerini belirten yönetmen Umut Kaya, "Çekimler bittikten sonra birtakım sorunlar, maddi sıkıntılar yaşadık. Arkasından pandemi girdi ve yayınlanması biraz gecikti. Turan (Özdemir) ağabey iyi bir insandı, iyi bir oyuncuydu. Belki bizleri şu an yukarıdan görüyordur. Bizde emeği çoktu" dedi.

ERCAN AKGÜN