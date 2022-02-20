444 Gayrimenkul’den danışmanlara ödül

444 Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı kurucularından Genel Müdür Bora Arslan, 2021 yılında başarılı bir performans sergilediklerini belirterek, bu başarıda ekip çalışmasının önemli olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl başarılı performans gösteren ekibine teşekkür eden kurucu ortaklar Bora Arslan ve Bülent Bayazıt, dereceye girenler için bir plaket töreni gerçekleştirdi. 2021 yılının başarılı gayrimenkul danışmanları Sema Türkyılmaz birinci, Neşe Güleç ikinci ve Abdullah Aydın üçüncü olurken, manevi katkılarından dolayı Kübra Önen Özer'e de teşekkür plaketi verildi. Arslan, şöyle devam etti: "444 Gayrimenkul olarak İzmir'in her ilçesinde hizmet veriyoruz. Hem bireysel müşterilere hem de firmalar için arsa, konut ve diğer ticari alanlara yönelik danışmanlık hizmeti sunuyoruz. 2022 yılında da gücümüze güç katmak istiyoruz"