Gökyüzü haritası bu hafta neler söylüyor?

KOÇ

Yeni tekliflere açıksınız

Bu hafta aşk ve özgürlük duyguları arasında bocalamanız mümkün. Gizemli ve enerjik bir evrim içindesiniz. Tanışacağınız önemli kişilerden etkileneceksiniz. Güçlü ilişkilere gereksinim duymanız, sizi farklı ortamlara sürükleyecek. Daha güzel ve iyiye doğru yol almak istiyorsunuz. Özel insanlara ihtiyacınız olacak. Yeni iş tekliflerine açık olmalısınız.



YAY

Yoğunluk sizi bekliyor

Dostlarınızın fikirleri önemli olacak ve onlara aynı doğrultuda hareket edeceksiniz. Sosyal yönleri güçlü ve kariyer sahibi kişilerden destek alacaksınız. Geciken beklentileriniz sizi daha çok bileyecektir. Yoğun aktiviteler içinde, lider tavırlarınızla göz dolduracaksınız. İstediğiniz kapıları açabilecek güçlü dostluklar kuracaksınız.



KOVA

Kendinizden eminsiniz

Cesur olmanın tam zamanı. Satürn, bağlılık ve sadakat konusunda gereken öğretileri size sunacaktır. Özellikle süregelen işbirliklerinde güzel bir birleşim yaşayacaksınız. Çünkü siz özgürlüğünüzü seviyor ve duygusal konularda yalnız kaldığınız zaman daha istikrarlı kararlar veriyorsunuz. Duygularınızda artık yanılmak istemeyeceksiniz.



BOĞA

Anlaşmaya varıyorsunuz

Uranüs yedi yıl boyunca burcunuzda ilerliyor. Sadece özgürlük duyguları yetmiyor. Birçok fırsat aynı anda ayağınıza gelirken, sizi özel kılan duygular farklı olmanız da sağlayacak. İletişim sorunlarınızdan etkilenmemeye çalışın. Partnerinizle aranızdaki sorunların çözümü için anlaşma yoluna gideceksiniz.



OĞLAK

Cesaretiniz artıyor

Kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz. Bu hafta risk almamaya ve temkinli olmaya özen göstermelisiniz. Görüşeceğiniz kişiler kariyerinizle ilgili size destek sağlayacak kişiler olacaktır. Bazılarınız yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayların gündeme geleceği çalışmalar içine girebilirsiniz.



BALIK

Değişim içindesiniz

İsteklerinizin ön plana çıkmasıyla; kendinizi daha enerjik hissedecek, bireysel çalışmalara yöneleceksiniz. Egonuzun sesini dinliyor, her şeyi kendi çabanızla çözmeye çalışıyorsunuz. Değer kavramlarınız önemli. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Yeniliklere ve değişik şeylere ilginiz artıyor.



İKİZLER

Mantıklı olmalısınız

Duygusal konularda mantıklı hareket etmek zorundasınız. Bazılarınız partnerinizle maddi konularınızı birleştirirken, bir kısmınızda, ortak maddi çıkarlar konusunda ihtilafa düşebilirsiniz. Evden ve bulunduğunuz alanlardan uzaklaşma isteği içinde olacaksınız. Eviniz ve işiniz arasında yaşayacağınız dengesizlik kesin kararlar almanıza neden olacaktır.



YENGEÇ

Hedefinizi belirlemelisiniz

Hafta boyunca; mantığın gerektirdiği kurallar çerçevesinde davranacak ve ilişkilerinize saygın bir mesafe koyacaksınız. Kendinizle ilgili acele kararlar vermemeli ve bazı kişilerle takışmamalısınız. Özgürlüğünüzü kısıtlayıcı aşklardan uzak kalmalısınız. Risklerden uzak kalmalısınız. Kazançlarınızı artırma konusunda karşınıza fırsatlar ve teklifler çıkacaktır.



ASLAN

Elestiriye açık degilsiniz

Aşk yaşantınızda renkli günler sizi bekliyor. Özellikle, iş yaptığınız kişilerin birine platonik duygular hissettiğiniz halde, bunu belli etmek istemeyebilirsiniz. Duygusal isteklerinizi gizlemeniz de mümkün. Bu hafta, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz.



BAŞAK

Yaşam kaliteniz düzeliyor

Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecek. Birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Planlarınızda yapacağınız değişimler sizi olumsuz etkilemesini istemiyorsanız, detaylar üzerinde durmalısınız. Yaşama bakış açınız çok farklı ve derin duygular içindesiniz. Maddi kaygılardan uzak yaşamayı yeğleyen bir yapınız olduğunu biliyorsunuz.



TERAZİ

Çevrenize taviz vermeyin

Entelektüel çalışmalarınız hız kazanacak ve kendinizi pratik hissedeceksiniz. Kişiliğinizi ön plana çıkaracak ve kendinizi mutlu hissettirecek sosyal çalışmalara ağırlık vereceksiniz. Amaçlarınızdan taviz vermeden hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğiniz aktiviteleriniz yüzünden başarılı bir dönem geçireceksiniz.



AKREP

Dengelerinizi koruyun

Mesleki konularda sorun çıkabilir. İşinizi büyütmek istiyorsanız; abartıya gitmeden, doğal akış içinde süreçleri aşmaya çalışın. Yaratıcılığınız kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak, çevrenizi yönetmek ve onlarla bütünleşmek isteyeceksiniz. Sosyal ilişkilerinizde, ikilem yaşamak istemiyorsanız, dengelerinizi korumak zorundasınız.

FİLİZ ÖZOL