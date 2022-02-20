Her oyun çocuk için güvenli degil

Video oyunlar, çocukların ve gençlerin meşgul olmaları, arkadaşları ve aileleriyle iletişim halinde olmaları için harika bir yol olabilir. Ancak ebeveynlerin çocuklar video oyunu oynuyorsa oynadıkları oyunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor.

KORKU VE ŞİDDET

Video oyunlarındaki içerik şiddet, cinsel içerik, kumar, uyuşturucu, uygulama içi satın alma vb. öğelere göre düzenlenir ve yaş gruplarına göre derecelendirilir. Bu normalde oyun ve uygulama mağazalarında oyun başlığının yanında görünür. Yaşına uygun olmayan oyunlar çocuklarda korku, şiddete yönelme, geceleri altını ıslatma, sosyal yaşamdan soyutlanma gibi olumsuz davranışlar sergilemesine yol açabilir.

ZORBALIK VE İSTİSMAR

Herhangi bir iletişim kanalını ve sohbet işlevlerini kapatmak veya sınırlamak için ayarlar olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor. Bir oyunda iletişim, zorbalık, tanımadıkları kişiler tarafından temasa geçilme ve potansiyel olarak istismar edilme riski yaratabilir. Uzun süreli oyunlar çocukların davranışlarını da etkiler. Çocuklar oyun oynamayı bırakınca sinirlilik ya da hırçınlık gibi kısa süreli kötü davranışlarda bulunabilir. Oyun süresini sınırlamak gibi kurallar bu davranışları atlatmaya yardımcı olabilir.

UYGULAMA İÇİ SATIN ALMA

Görünümler veya ganimet kutuları çocukların oyunlarında benzersiz olmaları veya diğerlerinden daha iyi olmaları konusunda genellikle önemli bir baskı olabilir. Uygulama içi satın almaları kapatmak veya bir harcama limiti belirlenmelidir.