İzmir’de emlak sektörünün önü açık

İZMİR'İN sunduğu birçok avantajdan ötürü talep görmeye devam ettiğini belirten Mr. Key Real Estate Broker'i Ömer Ergen, kentin gayrimenkul konusunda önünün açık olduğunu söyledi. 16 yıldan beri sektörde hizmet verdiğini ve 2021 yılının sonunda Mr. Key Real Estate'i kurduğunu dile getiren Ömer Ergen, ekip olarak İzmir'de kurumlara ve bireylere yönelik gayrimenkul satış ve pazarlama hizmeti sunduklarını ifade etti.



YILLARDIR elde ettiği deneyimler ışığında sektöre önemli markaların çözüm ortağı olarak devam ettiğini belirten Ergen, "Bilgi birikimlerimiz ve deneyimlerimiz neticesinde 2021 yılının sonunda Mr. Key Real Estate'i kurdum. Mr. Key, orta ve üst segment gayrimenkul projelerini pazarlama ve satışta yeteneklere sahip deneyimli uzman bir ekipten oluşuyor. Mesleğe Katal İnşaat bünyesinde Mustafa Erdem gibi sektörün duayenlerinden bir isimin yanında başladım. Hala da Katal ile yolumuza devam ediyoruz. Double Diamond en son satışını tamamladığımız projelerden biri. Tuğ İnşaat ve Erdemark da çalıştığımız şirketler arasında. Şu anda The Doa Kaynaklar projesinin satışını yürütüyoruz" diye konuştu.