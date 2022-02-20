Kökten gelen saç güzelliği

Kuaför deyince aklımıza hep renkler ve saç modelleri gelse de yeni trend baş derisi sağlığı... Sağlıklı baş derisi gür ve parlak saçlar anlamına da geldiğinden kuaförler artık daha derine ve sorunların köküne iniyor. Masaj hareketleri sayesinde saç yıkama anı, mini bir SPA deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Baş derisi masajı, mutlu hissetmenize yardımcı olurken tıpkı yüz bakımında olduğu gibi, kan akışını ve sağlıklı dolaşımı destekleyerek, stres ve gerginliğinizi azaltıyor ve gevşemeniz için harika bir fırsat yaratıyor. Özenle seçilmiş saf içeriklerden oluşan vegan ve premium saç ürünleri markası Authentic Beauty Concept, başlattığı otantik güzellik hareketini, daha da ileriye taşıyarak bu kez farkındalıkla zenginleştirilmiş bir deneyim konsepti sunuyor. "Farkındalık saç köklerinde başlar!" mottosu ile yola çıkan marka, baş derisine odaklanan üç yeni ürün ile farkındalık deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

SPA HİSSİ VERİYOR

Baş derisine odaklanan yeni Authentic Beauty Concept ürünleri ve kuaförünüzde alacağınız Memento servisleri ile salonlarda profesyonel ve ayrıcalıklı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Dilerseniz Authentic Beauty Concept'in salonlarda verilen Memento servislerinde kullanılan Detoxifying Scalp Mud ve Balancing Potion dışındaki yeni premium ürünlerini satın alarak evinizde de uygulayabilirsiniz. İşte size eşsiz bir SPA deneyimi yaşatacak ürünler...

HYDRATING JELLY MASK: Spirulina ve Aloe Vera ile formüle edilmiş serinletici ve hafif jöle benzeri bir dokuya sahip baş derisi ve saç maskesi olan Hydrating Jelly Mask, baş derisine yoğun bakım yapmanın yanı sıra onu dış etkenlere karşı da koruyor. Sağlıklı bir görünüm için saçlara parlaklığını

geri kazandırıyor.



BARE CLEANSER: Spirulina ile formüle edilen bu sade ve kokusuz temizleyici, saçın doğal bariyerini korurken yıpranmış saçları ve hassas baş derilerini arındırmaya yardımcı oluyor. Alerji dostu ve hassas baş derisi için uygun olan yeni Bare Cleanser ayrıca ECARF (Avrupa Alerji Araştırma Kuruluşu) ssertifikasına da sahip.

DETOXIFYING SCALP MUD VE BALANCİNG POTION: Bu özel ürün kombinasyonu, kan akışını uyarmak ve baş derisi sağlığını desteklemek için baş masajı sırasında uygulamak için ideal. Baş derisinde detoks etkisi gösteren ürün, baş derisinin dengesini de sağlıyor.

DETOXIFYING SCALP MUD: C Vitamini ve canlandırıcı zencefil ile formüle edilmiş doğal bir mineral kil maskesi olan Detoxifying Scalp Mud, nefis yeşil çay yapraklarının kokusu ile kendinizi taze hissetmenizi sağlıyor.

BALANCING POTION: Rambutan kompleksi içeren ve Ginseng içeriği ile dengeleyici bir formüle sahip olan Balancing Potion, Authentic Beauty Concept'in imzası olan baz kokusuyla da dikkat çekiyor.



KUAFÖRDE MASAJ DENEYİMİ

15-20 dakika süren rest and relax momentoservisi deneyimde saçınıza kökten uca bakım için tasarlanan Bare Cleanser, dengeleyici bir baş derisi masajı uygulanıyor, ardından detoks etkili Detoxifying Scalp Mud ve dengeleyici Balancing Potion karıştırılarak özel bir uygulama gerçekleştiriliyor. Nihai rahatlama için duyusal masajın keyfine varacağınız ve saçın ötesine geçen bir ferahlık için Enhancing Water'ı keşfedeceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor.