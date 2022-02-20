Kolajenli kahve gençlestiriyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde et işleme tesisi olarak kurulan Zel İlikli Kemik Suyu Fabrikası'nda, kemiklerin yaklaşık 85 derecede kısık ateşte uzun süre pişirilmesiyle ortaya çıkan ve sağlık kaynağı olan kolajen üretimine başladı. Kolajen proteinini bir çok üründe kullanan firma, AR-GE departmanı çalışmaları sonucu geleneksel Türk kahvesini de kolajenle birleştirdi. Kahve alışkanlığını sağlıkla buluşturan ürünün, filtre kahve ve çözünebilir granül kahve olmak üzere farklı çeşitleri bulunuyor. Türkiye'nin yanı sıra dünyada da büyük ilgi gören kolajenli Türk kahvesi, dünyanın en prestijli gıda fuarlarından olan Anuga Fuarında inovasyon ödülüne layık görüldü. Zel Global Dış Ticaret Yöneticisi Serhat Kurtuldu, "Türkiye'de özellikle kadınlar Türk kahvesine çok düşkün. Kadınlar arasında günde minimum bir fincan tüketim çok yaygın. Kolajen, vücutta gençlik, dinçlik, eklemlere kayganlık gibi özellikler veren bir protein. Kolajenin üretilmesi 30'lu yaşlardan sonra azalarak tamamen durmakta bu da yaşlılığı getirmektedir. Bunun bilincinde olan tüketiciler, günlük kolajen ihtiyaçlarını karşılamak için bu kahveyi tercih ediyorlar. Kolajenli kahvemizden günde iki fincan tükettiklerinde lezzetli bir kahve ile günlük almak istedikleri kolajeni de almış oluyorlar" dedi.