Minik Defne’ye özel doğum günü

Ağaç işleme makineleri üreten Yıldızoğulları Makine'nin ortaklarından Hatice-Oktay Yıldız çifti, bir yaşına basan minik kızları Defne'nin doğum gününü özel bir davetle kutladı.

Kent A.Ş. Karşıyaka Fan Zone'da düzenlenen kutlamaya, Yıldız çiftinin aile ve yakın arkadaşlarından oluşan yaklaşık 60 davetli katıldı. Brunch havasında gerçekleşen davete Defne'nin amcası Olcay Yıldız ve eşi Ceysu Yıldız büyük katkıda bulunurken; organizasyonu ise çiftin yakın arkadaşları Şeyda Sofuoğlu'nun sahibi olduğu Elegance Event üstlendi.

Tüm konuklarla tek tek ilgilenen Yıldız çifti, kızlarının ilk doğum gününü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Çağrı ve Derin isminde iki çocukları daha bulunan Hatice-Oktay Yıldız, etkinliğin sonunda, Defne'nin pastasını, tüm çocuklarla alkışlar eşliğinde kesti.