Özel Sağlık’tan HPV farkındalık eğitimi

İZMİR Özel Sağlık Hastanesi, sosyal sorumluluk projesi etkinlikleri kapsamında başlattığı bilgilendirme semineri serisine Wyndham Grand İzmir Özdilek'te başladı. Otel personeli için gerçekleştirilen seminerde Kadın Hastalıkları ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doçent Dr. Hakan Yetimalar, kadınlarda serviks kanseri tanısı ile tedavi edici ve önleyici yöntemler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Doç. Dr. Hakan Yetimalar, özellikle kadın üreme sisteminde sık görülen ve ölümlere neden olabilen rahim ağzıserviks kanserinin tedavisinde erken teşhisin önemli olduğunu belirtirken hastalığa yakalanma oranının ülkemizde giderek arttığını belirtti. Dr. Yetimalar, "HPV virüsü kadınlardan daha fazla, yüzde 90 oranında erkekler tarafından taşınmaktadır ve erkekler de risk grubunda bulunmaktadır. HPV virüsü serviks hariç diğer kanser türleriyle de ilişkilendirilir. Vücutta, gırtlaktan kolona kadar farklı bölgelerde kansere neden olabilir. HPV virüsü dünyada görülen kanser vakalarının yüzde 5'ine sebep olmaktadır. Virüs uzun süre hiçbir belirti vermeyebilir ancak vücut bağışıklığının düşmesi ile zamanla tahribata ve kansere yol açmaktadır" dedi.

AŞI KURTARIYOR

AŞılanmanın hastalıktan korunmak için çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Yetimalar, "HPV olmadan serviks kanseri olmaz. Bu artık tamamen kesinleşmiş bir bilgidir. Türkiye'de HPV aşısının ulusal aşı programına eklenmesi gerekmektedir. 13 yaşından sonra 3 doz yapılması gereken bu aşıyı 65 yaşına kadar tüm kadınların yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Böylece bu hastalıktan korunmak büyük oranda mümkün olacaktır" diye konuştu.