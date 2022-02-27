Düşüncelerin etkin olacağı bir hafta

KOÇ: Duygusallıgınız muhtesem

Öğrenme kabiliyetinizdeki artışlar, önemli kararlar almanıza neden olacaktır. Bilginizi çevrenizle paylaşırken, kendinizi ispat etmek isteyeceksiniz. Yakın dostlarınızla aranızda duygusal bağlarınız güçlenecek, iş arkadaşlarınızla aşk ve hissi konularınız gündeme gelecek. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.

BOĞA: Kafanız karısık

Bu dönem aklınız çok karışabilir. Sosyal ve aşk ilişkilerinizde yeni durumlarla karşılaşacaksınız. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir. Süregelen ilişkiniz hakkında kesin kararı vereceksiniz. Söylenecek çok şeyiniz olmasına rağmen fikrinizi beyan etmeniz gereken konularda sessiz davranabilirsiniz. Ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız.

İKİZLER: Akıllı ve dikkatlisiniz

Korkularınız yenmelisiniz. Sizi eleştirebileceklerini sakın düşünmeyin. Siz oldukça akılcı ve mantıklı davranıyorsunuz. İlginç bir deneyimden geçtiğiniz özel bir ay içindesiniz. Gücünüzün farkındasınız. Olaylara farklı bir boyuttan bakacaksınız. Becerilerinizi hayata yansıtma ve başarı kazanma özelliğiniz artıyor.

YENGEÇ: Sezgileriniz güçlü

Bilinçaltı sezgilerinizin yüksek oluşu, hafta içinde bile bulunduğunuz ortamlardan kopmanıza neden olabiliyor. Çevrenize ters düşmekten hoşlanmıyorsunuz. Dostluk duygularınız yoğun ve derin. Bugün güçlü işbirlikleri içinde olacak ve uzun süredir görüşmek istediğiniz kişilere ulaşabileceksiniz. Kozmik etkiler sizden yana olacak.

ASLAN: Tepkilerinize dikkat edin

Çalışkan ve hırslı yönlerinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. İçsel tepkilerinizi dengelemek zorundasınız. Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek. Geçmişte kalan hatalarınızın sizi tekrar rahatsız etmesini engellemek elinizde. Riskler konusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz.

BAŞAK: Özgüveniniz önemli

Özgüveniniz oldukça yüksek. Düşündüğünüz konuları gerçekleştirme çabası içinde eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak ve yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız. İyi niyetli yaklaşımlarınız bazıları tarafından yanlış anlaşılabilir. İsteklerinizde aşırıya kaçabilir ilişki karmaşası yaşayabilirsiniz.

TERAZİ: Hata yapmamalısınız

Bu hafta akıllıca adımlar atmalı ve hata olasılıklarına karşı dikkatli olmalısınız. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Topluluklarda marjinal düşüncedeki kişilerden hoşlanmanıza rağmen, dikkatli olmak zorundasınız. Empati yeteneğiniz doğru bir şekilde kullanacaksınız.

AKREP: Sakin olmalısınız

Saygın dostluklar ilginizi çekecek. Hayata daha ciddi bakamaya başlayacaksınız. Sakinliğe ihtiyacınız var. Çünkü, aile bireyleri ile tartışmak için birçok nedeniniz olacaktır. Tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız.

YAY: Iddialı ve ısrarcısınız

Maddi konularda, hedefleriniz konusunda iddialı ve ısrarcısınız. Enerjiniz, çevrenizi etkileme konusunda sizi atağa kaldırıyor. Kişiliğinizin disiplin tarafını zorlayarak, rahat ortamları tercih edeceksiniz. Daha atak ve cesur davranışlar içinde bulunurken, girdiğiniz topluluklarda gözlerin üzerinize çevrilmesine neden olacaksınız.

OĞLAK: Projeler sizi bekliyor

Gizli projeler içinde olacaksınız. Bu konuda planlarınıza yardımcı olacak kişileri seçmek istiyorsunuz. Yatırımlarınızı gizli tutabilirsiniz. Amaçlarınızdan taviz vermeden hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğiniz aktiviteleriniz yüzünden başarılı bir dönem geçireceksiniz. Hayata enerjik bakacaksınız. Düşüncelerinizi açıklarken dikkatli olmak zorundasınız.

KOVA: Bireysel ve özgünsünüz

Konuşmalarınızla herkesi büyüleyerek kendinize bağlıyorsunuz. Merkür ve Satürn sayesinde kendinizi akıllı ve disiplinli hissediyorsunuz. Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Gireceğiniz topluluklarda dikkatli olmak zorundasınız. Bu dönemde daha bireysel ve özgün olacaksınız.

BALIK: Enerjiniz çok yüksek

İş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok anlaşmalara imza atacaksınız. Kendi işinizi kurmak istiyorsanız bu dönem oldukça uygundur. Maddi korkularınızı bir kenara atacak, yarışmaktan hoşlanacak, hiç kimseye ödün vermek istemeyeceksiniz.