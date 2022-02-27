Tatlı krizine karşı baharat

İnsülin, vücudumuz ve beynimiz için kritik yakıt olan kan şekerini dengelemeye yardımcı olan önemli bir hormon. İnsülin pankreasta üretilir ve hücrelerin glikozu emmesini ve kullanmasını sağlar. Ayrıca kanınızdaki glikozun kaslarınızdaki, yağınızdaki ve karaciğerinizdeki hücrelere girmesine ve enerji için kullanılmasına yardımcı olur. Yemek yerken, kan şekeri seviyeleriniz yükselir. Pankreasınız, kan şekeri seviyenizi düşürmeye ve seviyeleri dengeli, normal bir aralıkta tutmaya yardımcı olmak için kanınıza insülin salgılar. İnsülin aslında wellbeing etkisi yüksek bizim faydamıza çalışan bir hormon. Ancak ne oluyorsa direnç gösterdiğinde oluyor.

İnsülin direnci, vücudunuz ürettiğiniz insüline yanıt veremediğinde ve onu kullanamadığında ortaya çıkar. Daha spesifik olarak, kaslarınızdaki, yağınızdaki ve karaciğerinizdeki hücreler enerji için kanınızdaki glikozu kolayca ememez. Bunu telafi etmek için pankreasınız, vücudunuzun insüline karşı zayıf tepkisini yenmek ve glikozun kandan hücrelerinize taşınmasına yardımcı olarak kan şekeri seviyenizi sağlıklı bir aralıkta tutmak için daha fazla insülin üretir. Zamanla pankreasınız yüksek insülin talebine ayak uyduramayabilir.

Sonuç olarak, kan dolaşımınızda aşırı glikoz birikir ve kan şekeri seviyeleri yükselir, bu da zamanla hormonal dengesizliğe ve sağlık sorunlarına katkıda bulunabilir. Baharatlar, insülin direncini çözmeye ve sağlıklı, dengeli kan şekeri seviyelerini korumanıza yardımcı olabilir.

ISTE İNSÜLİN DUYARLILIGINI ARTIRIP GLİKOZ SEVİYESİNİ DÜSÜREN BAHARATLAR

● Kişniş; karaciğere destek vererek detoks etkisini artırır. Kronik iltihaplanmayı azalttığı için sebebiyet verdiği semptomları iyileştirir. İnsülin direnci de kronik iltihaplanmanın bir sonucudur. Araştırmalarda insülin seviyelerini artırmaya ve kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilecek kişniş tohumunu kullandıktan sonra pankreasın daha sağlıklı olduğu gözlemlenmiş.

● Kakule, pankreası koruyarak kan şekeri kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olur. Yine insülin duyarlılığını artırırken, şeker isteğini azaltarak kan şekerinin hızla inip çıkmasını engeller. Şişkinliği ve gazı alır. Yemek sonrası bir kaç tane kakule çiğneyerek rahatlarsınız. Ayrıca kahvelerin içine pişerken ekleyeceğiniz kakule kafein etkisini azaltacaktır. Baklagilleri pişirirken de şişkinlik için mutlaka kimyon ile birlikte ekleyin. Yüksek karbonhidratlı beslenmede oluşacak olan sıkıntılarda iyileşme gözlendiğinden her yemeğinize ekleyin.

● Karanfil de, sindirime yardımcı olarak şişkinlik, gaz gibi rahatsızlıkları azaltmak için kullanılır. Karaciğerin toksinlerden zarar görmesini engelleyecek düzeyde güçlü bir antioksidandır. Yoğun aroması ile şekere aşerme durumunda kokusu ile rahatlatarak süreci daha iyi yönetmenize destek verir.

TATLIYA MEYDAN OKUYAN 3 TARIF

3'lü destek krakeri

1 bardak karabuğday unu, 6 yemek kaşığı zeytinyağı, 8 yemek kaşığı su, 1 adet karanfil, 4 adet kakule tohumu, 1 çay kaşığı kişniş tohumu.. Baharatları havanda ezin. Tüm karışımı yumuşak bir hamur olana kadar yoğurun. 2 yağlı kağıt arasında merdane ile açın. Dilimlere ayırıp 130 derece fırında 30 dakika pişirin. Kıtır olması için fırının içinde soğutun.

3'lü destek içeceği

1 bardak badem sütü, 2 karanfil, 4 adet kakule (ezilmiş), 1 çay kaşığı kişniş tohumu... Bir taşım kaynatın. Ilınmasını bekledikten sonra süzün. İçine 1 tatlı kaşığı ham bal ekleyip akşam yemek sonrası için.

3'lü destek tatlısı

1/2 avokado, 1 muz, 1 yk. keçiboynuzu unu, 1 tatlı kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı dut kurusu unu, 2 kakule, 2 karanfil, 1/2 çay kaşığı kişniş tohumu...Tohumları havanda iyiye parçalayın. Diğer malzemelerle rondodan geçirip dolapta soğumasını bekleyin. Şeker aşerdiğinizde keyifle yiyin."

BU BELIRTILER VARSA

Pelin Bozkurt Bilgiç insülin direnci belirtilerini şöyle sıraladı: ✔ Şeker, karbonhidrat için yoğun istek ✔ Öğleden sonra uyku hali veya enerji düşüşleri ✔ Açken sinirlilik veya titreme hissi ✔ Uykuya dalmada zorluk, gece uyanma ve tekrar uykuya dalmakta güçlük çekme ✔ Açken konsantrasyon zorluğu ✔ Sabah uyanma zorluğu ✔ Yemekten sonra yorgunluk ✔ Karında ağırlık veya kilo vermede zorluk ✔ Sık susama veya idrara çıkma ✔ Yavaş iyileşen kesikler ve yaralar ✔ Yemekten sonra kahve gibi uyarıcılara duyulan ihtiyaç