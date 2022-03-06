Aynı sahnede 3 ayrı konser

Bornova'nın popüler mekanı Ooze Venue'de dün gece Rock Festivali vardı. Üç ayrı konserin düzenlendiği gecede Redd, Yüksek Sadakat ve Emre Fel sahne aldı. Gecenin finalinde mikrofon başına geçen Yüksek Sadakat grubu, ilk albümlerinden günümüze kadar olan parçalara yer verdi. Bir ara dinleyicilerden bir tanesi ekibin solisti Kenan Vural'a eski solistlerden Cemil Demirbakan'ın ismiyle seslenince hafiften bir bozulma yaşandı. Yanlış isimle hitap edildiği için keyfi kaçan şu anki solist Kenan, "Sen hangi tarihte kaldın arkadaş. Güncellemeyi unutmuşlar seni. Cemil değil benim adım, Kenan" diyerek dinleyiciye tepkisini gösterdi. ■ ERCAN AKGÜN

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