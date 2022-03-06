Bigüler kebap ile lezzet yolculuğu

zmir'in Buca ilçesinde 1994 yılından beri vatandaşların damak zevkine hitap ederek tam not alan Bigüler Kebap, Gediz semtinde 8 ay önce açılan yeni adresindeki yepyeni konseptiyle hizmet ve personel ağını genişleterek lezzet durağı olmaya devam ediyor. Buca Gediz Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı 377 numaradaki Dasif Plaza'da 600 metrekare alanda hizmete açılan Bigüler Kebap, gastronomi alanında uzman, güleryüzlü 25 kişilik ekiple hijyenik ve kaliteli bir ortamda gündüz 11.00, gece 23.30 saatleri arasında isteyene paket servis, isteyene de restoran hizmeti sunuyor. Sektörde, 27 yıllık deneyimiyle İzmir ve Buca'ya bir lezzet markası kazandıran Bigüler Kebap İşletmecisi Burhan Güler ve ortağı olan Sevgi Şen Atmaca, yeni mekanlarında aynı anda 200 kişiye hizmet sunabildiklerini söyledi.

CATERING HİZMETLERİ

Restoran dışında da düğün, sünnet gibi ve organizayonları yaptıklarını söyleyen Burhan Güler, "Bugüne kadar 500 tane düğün organizasyonu gerçekleştirdim. Aynı zamanda organizasyon konusunda da tecrübe ve deneyime sahibiz. Toplantı, davet organizasyonları, gün etkinliği, özel buluşmalar, doğum günü, baby shower, yıldönümü, evlilik teklifleri, kız isteme, söz, nişan kısacası vatandaşlarımızın her özel anınızda üst katımızdaki özel salonumuzda ev sahipliği yapabiliriz. Kişiye özel organizasyon ve pasta siparişi verebiliriz. Özel günlerde isteğe göre tüm yemekleri hazırlamak ve profesyonel olarak hizmet vermek bizim için onurdur. Toplu siparişler adreslere teslim edilir. Bilgi ve rezervazyon için 05527083103 numaralı telefondan bizlere ulaşılabilir" diye konuştu.

TALEBE GÖRE HİZMET

8 ay önce açtıkları restorandaki lezzetli ve kaliteli gıda ürünlerinden dolayı müşterilerden çok olumlu geri dönüş aldıklarını belirten Güler, "8 ay öncesine kadar İnkılap durağında hizmet veriyorduk. Ancak gelen talepleri daha çok karşılamak ve daha kaliteli hizmet vermek için yerimizi büyüttük. Restoranımızda pide, lahmacun, kebap, ızgara, çorba ve tatlı çeşitlerimizin yanı sıra gelen talebe ve siparişe göre kahvaltı servisimiz de vardır. Serpme kahvaltı için önceden rezervasyon yapılması gerekiyor. Özel isteğe göre de saç tava, karışık ızgara ve kebap çeşitlerimizden yapabiliyoruz. Müşterilerimizin hayal edip istediği bir çeşit varsa yarım saat içinde gerçekleştirip servis yapabiliyoruz. Ayrıca önümüzdeki günlerde sulu yemek çeşitleri de yapacağız" dedi.

RAMAZAN'A HAZIRIZ

Yaklaşan mübarek Ramazan ayına da hazır olduklarını belirten Burhan Güler, "Ramazan ayına hazırız. Günler kala bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İster evlere ister burada paket servis yapıyoruz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar yemeklerimizle de hizmete hazırız. Orucunu burada iftar yemeklerimizle açmak isteyenler için iftar saatinde grup yemeklerinde hazırız" dedi.

ONLINE SERVİS AĞI

Bigüler Kebap olarak online yemek siparişlerinde de oldukça yaygın bir şekilde hizmet verdiklerini belirten Güler, "Online de getiryemek, trendyol, yemeksepeti gibi online yemek sipariş hatlarından bize ulaşılabiliyor. Buca ve çevresine servis yapıyoruz ev ve işyerlerine paket servis yapıyoruz. Gündüz Saat 11.00 akşam 23.30 saatleri arasında açığız. Ayrıca kredi kartı ve tüm yemek çekleri de geçerlidir" dedi.



MENÜDE NELER VAR?

ÇORBA ÇEŞİTLERİ: Ezogelin, mercimek, ayak paça, işkembe, kelle paça, karışık paça

IZGARA ÇEŞİTLERİ: Patlıcan kebabı, domates kebabı, vali kebabı, Adana kebap, urfa kebap, ızgara köfte , tavuk incik şiş, tavuk kanat, et şiş, ciğer şiş, yoğurtlu soslu kardelen, Güler Special ve Hamburger

DÜRÜM ÇEŞİTLERİ: Adana dürüm, urfa dürüm, tavuk dürüm, köfte ekmek, ciğer dürüm, et dürüm, patlıcanlı kaşarlı dürüm

PİDE ÇEŞİTLERİ: Kıymalı, kıymalı yumurtalı, kıymalı kaşarlı yumurtalı, kuşbaşılı, sucuklu kuşbaşılı kaşarlı pide, fındık lahmacun, sade lahmacun

KİREMİT ÇEŞİTLERİ: Kiremitte köfte, kiremitte kaşarlı köfte, kiremitte piliç, kiremitte kaşarlı piliç, kiremitte Güler tava

TATLI ÇEŞİTLERİ: Kadayıf, künefe, katmer, havuç dilimi, dondurma, sütlaç, kazandibi, kesme maraş dondurması ve kemalpaşa tatlısı

ET, SUCUK ŞALGAM İMALATI

Kesinlikle dışardan gıda ürünü almadıklarını ve et, sucuk ve şalgamı kendileri ürettiklerini belirten Güler, "Etlerimizi Kemalpaşa Halilbeyli köyünde bulunan kendimize ait çiftliğimizdeki besi hayvanlarımızdan elde ediyoruz. Helal kesim etlerimizi özenle seçip özel işlemden geçirerek elde ediyoruz. Kebaplarımız ve sucuklarımız da özel etlerden elde ediliyor. Ayrıca şalgam yine kendi imalatımızdır. Kesinlikle dışardan ürün almıyoruz" dedi.

ERCAN AKGÜN