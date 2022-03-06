Doğal güzelliğinizi öne çıkarmanın sırrı

Cilt gençleştirme denilince akla ilk gelen kırışıklıkların iyileştirilmesi ve giderilmesidir. Yıllar içerisinde cildimizde oluşan cilt parlaklığı, hacmi, esnekliğindeki azalma kollajen sentezinin yirmili yaşlardan itibaren azalmaya başlamasıyla hız kazanır. Ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemleri ile yıllara meydan okumak artık mümkün. Dermatoloji Uzmanı Tuğçe Özkapu bıçak altına yatmadan gençleşmenin sırlarını anlattı.

20'Lİ YASLARDAN İTİBAREN UYGULANABİLİR

Botoks, dolgu ve mezoterapi uygulamaları, hamilelik ve emzirme dönemi dışında 20'li yaşlardan itibaren sıkça kullandığımız yöntemlerdir. Kısaca tarifleyecek olursak eğer işlem yaptırmaya engel özel bir durumu veya hastalığınız yoksa 20'li yaşlardan itibaren uygundur. Cildimizdeki kollajen sentezi 20'li yaşlardan itibaren azalmaya başlamaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir cilt için mezoterapi uygulamaları 20'li yaşlardan itibaren uygulanabilmektedir. Botoks ise mimiklerle aktif olan ve çizgilenmelere neden olan kasları durdurmak amacıyla yapılır. Bu yüzden kasları aktif olan, dinamik kırışıklıkları olan kişilerde 18 yaş üstü erişkinlerde uygulanabilir. Dolgu uygulamaları özellikle volüm azlığı nedeniyle hyaluronik asitle yerine konması amacıyla uygulanmaktadır. Kesin bir yaş sınırı olmamakla birlikte 18 yaş üstü erişkinlerde bu eksikliklerin yerine konması amacıyla dolgu uygulamaları yapılabilmektedir.

AYLAR SÜREN GÜZELLİK BOTOKS

Cilt gençleştirmede vazgeçilmez yöntemlerden biri olan botoks, clostridium botilinum adı verilen bir bakteriden laboratuar ortamında elde edilmektedir. İnce uçlu iğnelerle kırışıklık oluşumunu engellemek ve oluşmuş kırışıklıkları açmak için ilgili kaslara enjekte edilerek uygulanır. Botoks yılan zehri değildir. Bağımlılık yapmaz, yeni uygulamalar yapılmazsa etkisi tamamen geçicidir. Etkisi uygulandıktan 72 saat sonra başlamakla birlikte 7-10 günde maksimuma ulaşır, 4-6 ay kalıcılığı sürer. Uygulanmadığı takdirde cildimiz eskisinden daha kötü olmaz.

HEDEF KENDİ YAŞININ GÜZELİ OLMAK

Dolgu uygulamalarında işlemin sonucu yapılan gün fark edilir hale geliyor. Botoks uygulamalarında ise etki 72 saat sonra başlamaktadır. Mezoterapi uygulamalarında ise cilde kollajen sentezi tetiklendiği için zamanla sonuçlar daha iyi fark edilir hale gelmektedir. Bu uygulamaların hepsinde hedef başkalarına benzemek, aynı makastan kesilmiş insanlar gibi olmak yerine kendi yaşının güzeli olmak kendi en iyi versiyonunu bulmak olmalıdır.

KAYBETTİĞİNİZ HACME KAVUŞMANIN YOLU DOLGU

Dolgular cildi gençleştirmek, kırışıklıkları/ çizgileri en aza indirmek hacim kayıplarını yerine koymak için sıklıkla kullanılan bir cilt gençleştirme yöntemidir. Son yıllarda sıvı yüz germe olarak da adlandırılmaktadır. En sık kullanılan dolgu içeriği hyaluronik asittir. Dudak, burun, çene ve elmacık hattı dolguları günümüzde en çok tercih edilen dolgu uygulamalarıdır. Uygulandığı bölgeye bağlı olarak değişmekle birlikte kalıcılığı 12-18 ayı bulmaktadır.

GENÇLİK AŞISI İLE YOĞUN BAKIM

Gençlik aşısı, nem aşısı gibi isimlerle adlandırılan mezoterapi uygulamaları günümüzde yine sıkca tercih edilen yöntemlerden biridir. İçeriğinde hyaluronik asit, vitaminler, amino asitler, büyüme faktörleri ve minaraller bulunur. Mezoterapi, cildi gençleştirme, nemli ve ışıltılı bir cilt elde etme, ciltte sıkılık sağlama, cilt lekelerini azaltmak amacıyla uygulanmaktadır. Diğer gençleştirme yöntemleriyle kombine edilerek de uygulanabilmektedir.