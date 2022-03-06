En genç muhtar mutluluğa ‘Evet’ dedi

Foça'nın Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda geçtiğimiz dönem Türkiye'nin en genç muhtarı unvanına sahip olan Mustafa Sabancı (34), gıda mühendisi Büşra Naz Demirkıran ile bin 300 kişinin huzurunda nikah masasına oturdu. 2017'de bir kahvaltı sırasında tanışan ve geçtiğimiz yıl Haziran ayında Foça'da Plage Soleil'de nişan yüzüklerini takan çiftin nikahını ise İzmir'in en genç Belediye Başkanı olan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz (39) kıydı. Kaya İzmir Thermal & Convention'da düzenlenen görkemli gecede, çiftin nikah şahitliğini yakın arkadaşları Kemal Ava, Cemal Ozan, Onur Örün ve Semra Çetiner gerçekleştirdi. Düğünde sahne alan Cenk Telkıvıran Orkestrası, yerli ve yabancı şarkılardan oluşan renkli repertuarlarıyla konuklara eğlenceli saatler yaşattı. Damat imzalı damatlık ve özel dikim gelinlikle yaşamlarını birleştiren Mustafa ve Büşra Sabancı çifti, balayı tatilini Antalya Rixos Otel'de geçirdi.

ERCAN AKGÜN