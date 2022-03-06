Futbola kadın bakışı

Aydın'ın ilk kadın futbol kulübü başkanı olan Meltem Tuğral, genellikle erkek idarecilerin olduğu kentte 'Futbolun Topuklu Efesi' biliniyor. Aydın Birinci Amatör 2. Grup'ta namağlup lider şampiyonluğa koşan Arslanlı Gençlikspor'un kadın başkanı Tuğral, "Kadınlarımız isterse her şeyin üstesinden gelir" dedi.

Nazilli ve çevresinde esnafların sorunlarına çözüm üretebilmek adına kurulan Nazilli Esnafları Güç Birliği Derneği'nin başkanlığını yapan 45 yaşındaki Meltem Tuğral, isim sponsoru olduğu Esnafgücü Arslanlıspor'un geçen yıl yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığı devraldı. İlçede temizlik şirketi ve kafe işletmeciliği yapan başarılı iş kadını Tuğral, kadının her alanda başarılı olabileceğini göstermek için adımını attığı futbola da kadın gözüyle yeni bir bakış açısı kazandırdı.

ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Tuğral'ın takımı ligde oynadıkları 9 maçta bir beraberlik ve 8 galibiyetle liderliğini sürdürüyor. Bu maçlarda 44 gol atan ve kalesinde sadece 5 gol görerek başarılı bir performans sergileyen takımın oynadığı futboldan çok, başarılı kadın kulüp başkanı ön plana çıktı. Nazilli'de kendisine 'Futbolun Topuklu Efesi' lakabı takılan Meltem Tuğral, maç öncesi idmanlarda ve maç sırasında tribünlerde gösterdiği performansla da futbolcusundan seyircisine kadar herkesin kalbinde taht kurdu. Nazilli'de kadınların futbola ilgisini artıran başarılı Kulüp Başkanı Tuğral, kadınların spora yönelmesiyle sporda şiddetin de azalacağını söyledi.

Futbolun erkek sporu olarak bilinmesine rağmen son dönemde kadınların da bu spora ilgisinin arttığını belirten Tuğral, "Nazilli'de yerel esnafı güçlendirmek adına kurmuş olduğumuz Nazilli Esnafları Güç Birliği dernek başkanıyım. Amatör spor kulüplerine destek olmak amacı ile sporun dışında değil içinde olmaya karar verdim. Dolayısıyla Esnafgücü Arslanlı Spor'un kulüp başkanlığını da üstlendim. Amatör spor kulüplerinin sorunlarını dile getirmek, biraz daha yardımcı olmak adına bu işe soyunduk. Kadınlarımızı da bu sahalara çekerek hem onların her şeyi başarabileceğini göstermek istedik hem de farklı bir bakış açısı yakalayabileceğimizi düşündük. Takımıma güveniyorum. Şu an namağlup lider olarak grubumuzda devam etmekteyiz. İnşallah şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

KADINLARI TRİBÜNLERE ÇAĞIRDI

Futbolcuların da kendisini anne gibi gördüğünü ve başarı için çok çalıştığını dile getiren Tuğral, "Futbolcularımla sadece saha kenarında değil saha içerisinde de beraberiz. İdmanlarda, maçlarda hep oyuncularla bir araya geliyorum. Kadın spor yönetici olmak güzel bir duygu. Kadınlarımızın desteğini görmek, taraftarımızın desteğini görmek, oyuncularımızın desteğini görmek tarif edilemez bir duygu. Ben bu yüzden çok gururluyum. Aydın'da bildiğim kadarıyla ilk kadın kulüp başkanı olduğum için özellikle kadınlar tarafından oldukça dikkat çekiyor. Kadınlarımızı da sahalara getirebilirsek onlarla daha güzel her şey ve kadınlarımızın her işi başarabileceğini burada da göstermek istiyoruz. Onların desteği ile tabi biz de mutlu oluyoruz daha da güçleniyoruz. Özellikle bayan taraftarları tribünde görmek bizi onurlandıracak. Bu konuda özellikle ilçemizde çok etkili olan sosyal medyadaki kadın sayfalarının yöneticilerinden destek bekliyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE