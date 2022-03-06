Gündüz temizliyor gece eğlendiriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) temizlik işleri bölümünde çalışan ve geçtiğimiz sene şarkı söylerken çekilen videosu sosyal medyada yayınlandıktan sonra yıldızı parlayan Şahin Özlem, Alsancak Berduşşş'ta sahne aldı. Halen daha İBB bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışmayı sürdüren ve aynı zamanda sahnelere de devam eden yetenekli şarkıcı, güzel yorumu ve efendi kişiliğiyle mekan müşterilerine eğlenceli bir gece yaşattı. Hakan Altun'un kendisine verdiği sözü tutarak 2020'nin başında ilk albümünü onun desteğiyle çıkaran Özlem, gelen teklifler üzerine televizyon programlarına da konuk olarak çıkıp hayran kitlesine yenilerini ekliyor.■ ERCAN AKGÜN

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