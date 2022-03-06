Özgürlük ve akıl ön planda olacak

KOÇ: Cesur ve radikalsiniz

Denenmemiş işlerde oldukça başarılı olacaksınız. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecek. Mesleğinizi yapmanıza engel olan şartları yeniden gözden geçireceksiniz. Kişisel yeteneklerinizin fark edilmesi ve ön plana çıkabilmeniz için geçmiş imkanlarınız tekrar gündeme gelecektir. Sanki bir koruyucu çember içindesiniz.



BOĞA: Aktif ve hızlısınız

Aktif ve hızlı düşünceler içinde hareket edeceğiniz ortamları tercih edeceksiniz. Abartılı konuşmalardan uzak kalmayı başarabilirseniz, hedeflerinizi gerçekleştireceksiniz. Çevrenizdekilere sevgiyle yaklaşıyor olmanız, sizi farklı kılabilir. Yakın çevrenizle kuracağınız diyalog, rutin işlerinizin canlanmasına neden olacak. Deneyimlerinize güvenmelisiniz.



İKİZLER: Yurt dısı fırsatları kapınızda

Sosyal hayatınızın yoğun olmasından dolayı karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkileneceksiniz. Yurt dışından gelen bir kişi ile tanışarak, partnerinizin memleketine yerleşebilirsiniz. Duygusal hatalar yapmaya müsait bir döneminiz. Eğitim alanlar için dönüm noktası oluşturabilecek önemde değişiklikler olabilir. Bu değişimler size tecrübe kazandıracaktır.



YENGEÇ: Duygularınız atakta

Neptün güzellikleri ortaya çıkarırken eski duyguları da körükler. Bu hafta yaşam sürecinizi, duygusal takıntılarınızın ve kişisel isteklerinizin bileşkesini yaşama geçirme biçimi belirleyecek. Aile içi konular yeniden gündeme gelecek. Yıllarca görüşmediğiniz bir akrabanızdan haber alabilirsiniz. Egonuzun yüksek olduğu bir hafta içindesiniz



ASLAN: Iddiacı tavırlarınız ön planda

Satürn ve Mars karşıt evinizde ilerlerken huzursuz yönlerinizi ortaya çıkarıyor. İddiacı ve yargılayıcı tavırlarınızın ön plana çıkmasıyla, başkalarının fikirlerine karşı toleranslı olamayabilirsiniz. Hedefleriniz yüksek fakat egonuzu doğru kullanmalısınız. Şimdiye kadar açığa vurmadığınız düşüncelerinizi, birlikte iş yaptığınız kişileri uzaklaştırma pahasına ifade etmeye başlayabilirsiniz.



BAŞAK: Politik davranmalısınız

Duygularınızın kafanızı karıştırmasına izin vermemeli ve bazı olayları içinizden yargılamalısınız. Bu hafta, tüm enerjinizi maddi konulara ayıracaksınız. Başlatacağınız işlerin planlarını şimdiden yapmaya başladınız bile. Kişiliğinizi güçlendirecek ve egonuzu ortaya çıkaracak işler peşindesiniz. Her kafadan bir ses çıkabilir ve sizi yönlendirmeye kalkabilirler.



TERAZİ: Deneyimleriniz artıyor

Aşk evinizde Mars ve Satürn Gezegeni, ilişkilerinizi ve yaşam enerjinizi vurgulamaya devam ediyor. İlişkileriniz sağlamlaştırırken, yakın kan bağı olduğunuz kişilerle ilgili ihmal ettiğiniz konularda size sorun yaratıyor. Bu dönemde deneyimlerinizden yararlanacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak.



AKREP: Cesaretinizi kaybetmeyin

Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Sıra dışı gelişmeler yüzünden daha fazla enerji harcamak zorunda kalacaksınız. Dinlendiğiniz zaman çok daha enerjik ve yaşadığınız olaylara mantıklı bakabiliyorsunuz.



YAY: Degisen sartlara dikkat

Gerçekleştirmek istediğiniz yeni planlarınız varsa ideallerinizin doğrultusunda hareket edecek ve yeni tanışacağınız kişilerle ortaklık kurma yolunda iyimser yaklaşımlar göstereceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin iç yüzünü görebilirsiniz. Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalı, ölçüyü kaçırmamalısınız. Kendinizi yıpratmadan hareket etmelisiniz.



OĞLAK: Özlemleriniz alevleniyor

Güç savaşı yüzünden arkadaşlarınızla aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Uzun süredir görüştüğünüz dostlarınızla bazı duygusal çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Duygularınızın sizi yönlendireceği konuları iyi seçmelisiniz. Tercihleriniz konusunda iyi düşünmelisiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın.



KOVA: Ayrıntıları görüyorsunuz

Düşüncelerinizin çevrenizle bütünleşmesinden yanasınız. Doğru insanlarla çalışmak isteğiniz doğrultusunda, isabetli kararlar vereceksiniz. Karşınızdaki kişinin duygularını çok çabuk hissedebiliyor ve empati yeteneğinizle onları idare edebiliyorsunuz. Bu dönemde hiçbir şekilde pes etmeyeceksiniz. Sabrınız sizi başarıya götürüyor.



BALIK: Duygusal ve melankoliksiniz

Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Manevi hislerinizin sizi yanıltmayacağından emin olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda değişik düşünceleriniz ve tavrınızla dikkat çekeceksiniz. İlişkilerinizi gözden geçirmenin tam sırası. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. Melankolik olaylara karşı yatkınsınız.